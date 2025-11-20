[#BlackFridayWeek] 1er jour d’une grosse semaine de promos High-tech

Le Black Friday Week est officiellement lancée ! Comme chaque année à l’approche de Noël, les marchands en ligne et enseignes spécialisées multiplient les grosses promotions sur les produits high-tech : smartphones, TV 4K, PC portables, casques audio, consoles de jeux, objets connectés, et bien plus encore.

Pour ce premier jour de cette semaine un peu spéciale, nous regroupons ici les meilleurs bons plans high-tech que nous avons dénichés pour vous, en veillant à ne conserver que les offres réellement intéressantes. La sélection sera mise à jour tout au long de la journée afin de vous permettre de profiter en temps réel des meilleures remises sans avoir à écumer tous les sites marchands.

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra – 12 Go, 256 Go à 835,08€ au lieu de 1205,32€ sur @Amazon.it – livrable en France

– livrable en France Smartphone 6.8″ Nothing Phone (3a) – 128 Go, AMOLED FHD+ 120 Hz, 50 MP + zoom 30x, 50 W recharge rapide à 273€ sur @Amazon

HOT! Smartphone 6,3″ Google Pixel 10 – RAM 12 Go, 256 Go Violet Glycine à 679€ sur @Amazon.it – livrable en France

➡️ Tablettes / Liseuses :

—🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

Console Sony PlayStation 5 PS5 Slim Digital Edition – SSD 825 Go à 343,28€ au lieu de 443,33€ sur @Amazon.it – livrable en France

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

SSD Interne NVMe M.2 Samsung 990 Pro PCIe 4.0 – 2 To, Vitesse de lecture jusqu’à 7 450 Mo/s à 134,99€ au lieu de 159€ sur @Cdiscount avec le code 15DES129

avec le code SSD interne Crucial P510 1To PCIe 5.0 x4 Gen5 NVMe M.2 avec Dissipateur, Lecture jusqu’à 11000 Mo/s à 109,99€ sur @Amazon

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)





— 🔥 TV / Son —

—🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

HOT! Souris sans fil rechargeable Logitech MX Master 4 – 8000 dpi, Dongle USB-C + 2 mois offerts à Adobe Creative Cloud à 99,99€ au lieu de 129,99€ sur @Boulanger

Souris sans fil rechargeable Logitech MX Master 4 – 8000 dpi, Dongle USB-C + 2 mois offerts à Adobe Creative Cloud à 99,99€ au lieu de 129,99€ Clavier sans fil Logitech MX Keys S – Rétroéclairage Intelligent, Bluetooth/Bolt, Graphite (AZERTY) à 69,99€ au lieu de 79,99€ sur @Boulanger

Clavier Logitech MX Keys S Plus Rétroéclairé, Touches Ergonomiques et Programmables, Bluetooth + Repose Poignet à 79,99€ au lieu de 119,02€ sur @Amazon

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

➡️ Écrans PC :

—🔥 Films / Séries —

—🔥 Photos / Vidéos —



Appareil Photo Hybride Panasonic Lumix S5D + Optique 18-40mm F4.5-6.3 + Optique 26mm F8 + Optique 50mm F1.8+ Batterie Supplémentaire à 799€ au lieu de 1399€ sur @Darty

HOT! Appareil photo Hybride Plein Format Lumix S5D + packs objectifs à 999€ au lieu de 1599€ sur @Fnac

—🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —