[#BlackFridayWeek] 1er jour d’une grosse semaine de promos High-tech

20 Nov. 2025 • 19:16
1

Le Black Friday Week est officiellement lancée ! Comme chaque année à l’approche de Noël, les marchands en ligne et enseignes spécialisées multiplient les grosses promotions sur les produits high-tech : smartphones, TV 4K, PC portables, casques audio, consoles de jeux, objets connectés, et bien plus encore.

Pour ce premier jour de cette semaine un peu spéciale, nous regroupons ici les meilleurs bons plans high-tech que nous avons dénichés pour vous, en veillant à ne conserver que les offres réellement intéressantes. La sélection sera mise à jour tout au long de la journée afin de vous permettre de profiter en temps réel des meilleures remises sans avoir à écumer tous les sites marchands.

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

black friday week

🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

 

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

  • Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra – 12 Go, 256 Go à 835,08€ au lieu de 1205,32€ sur @Amazon.it – livrable en France
  • Smartphone 6.8″ Nothing Phone (3a) – 128 Go, AMOLED FHD+ 120 Hz, 50 MP + zoom 30x, 50 W recharge rapide à 273€ sur @Amazon
  • HOT! Smartphone 6,3″ Google Pixel 10 – RAM 12 Go, 256 Go Violet Glycine à 679€ sur @Amazon.it – livrable en France

➡️ Tablettes / Liseuses :

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

  • SSD Interne NVMe M.2 Samsung 990 Pro PCIe 4.0 – 2 To, Vitesse de lecture jusqu’à 7 450 Mo/s à 134,99€ au lieu de 159€ sur @Cdiscount avec le code 15DES129
  • SSD interne Crucial P510 1To PCIe 5.0 x4 Gen5 NVMe M.2 avec Dissipateur, Lecture jusqu’à 11000 Mo/s à 109,99€ sur @Amazon

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • HOT! Souris sans fil rechargeable Logitech MX Master 4 – 8000 dpi, Dongle USB-C + 2 mois offerts à Adobe Creative Cloud à 99,99€ au lieu de 129,99€ sur @Boulanger
  • Clavier sans fil Logitech MX Keys S – Rétroéclairage Intelligent, Bluetooth/Bolt, Graphite (AZERTY) à 69,99€ au lieu de 79,99€ sur @Boulanger
  • Clavier Logitech MX Keys S Plus Rétroéclairé, Touches Ergonomiques et Programmables, Bluetooth + Repose Poignet à 79,99€ au lieu de 119,02€ sur @Amazon

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

  • Carte mère Gigabyte B850 Eagle Ice Carte Mère – Processeurs AMD Ryzen série 9000 à 155,99€ au lieu de 188,98€ sur @Amazon
  • HOT! Carte graphique Sapphire Pulse AMD Radeon RX 9070 Gaming 16 Go Dual à 545,03€ au lieu de 624,77€ sur @Amazon
  • HOT! Carte graphique MSI Ventus 5070 triple fan OC à 539€ au lieu de 599€ sur @Amazon
  • HOT! Carte graphique sapphire Pulse AMD Radeon RX 9060 XT Gaming OC 16GB Double HDMI-DP à 349€ au lieu de 390,44€ sur @Amazon
  • Carte graphique PNY GeForce RTX 5080 16GB ARGB à 984,99€ au lieu de 1079€ sur @Cdiscount avec le code 15DES129
  • Carte Mère Gigabyte X870 A Elite WF7 ICE – ATX, AM5 à 219€ au lieu de 279€ sur @Grosbill
  • Watercooling Cooler Master MasterLiquid 360L Core Noir ARGB (58,68 si première comande avec le code HELLO10 ) à 78,68€ au lieu de 106,51€ sur @Cdiscount avec le code HELLO10
  • Carte graphique MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC + Borderlands 4 à 794€ au lieu de 839€ sur @Grosbill
  • Carte Graphique AMD Radeon RX 9060 XT 16 Go Gaming OC Pulse (352,60€ pour les Nouveaux Clients) à 380€ sur @Cdiscount
  • Carte graphique Acer Predator BiFrost AMD RX9070 OC 16 Go GDDR6 1xHDMI/3xDP à 620€ sur @Amazon.de – livrable en France

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

  • Appareil Photo Hybride Panasonic Lumix S5D + Optique 18-40mm F4.5-6.3 + Optique 26mm F8 + Optique 50mm F1.8+ Batterie Supplémentaire à 799€ au lieu de 1399€ sur @Darty
  • HOT! Appareil photo Hybride Plein Format Lumix S5D + packs objectifs à 999€ au lieu de 1599€ sur @Fnac

🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

