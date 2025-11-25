TENDANCES
[#BlackFridayWeek] 6ème jour d'une grosse semaine de promos High-tech

25 Nov. 2025
0

Le Black Friday Week est officiellement lancée ! Comme chaque année à l’approche de Noël, les marchands en ligne et enseignes spécialisées multiplient les grosses promotions sur les produits high-tech : smartphones, TV 4K, PC portables, casques audio, consoles de jeux, objets connectés, et bien plus encore.

Pour ce 6ème jour de cette semaine un peu spéciale, nous regroupons ici les meilleurs bons plans high-tech que nous avons dénichés pour vous, en veillant à ne conserver que les offres réellement intéressantes. La sélection sera mise à jour tout au long de la journée afin de vous permettre de profiter en temps réel des meilleures remises sans avoir à écumer tous les sites marchands.

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

black friday week

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

 

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

  • Aujourd’hui iPhone 16e à 599€ sur @Amazon
  • Smartphone 6.8″ Nothing Phone (3a) – 128 Go, AMOLED FHD+ 120 Hz, 50 MP + zoom 30x, 50 W recharge rapide à 273€ sur @Amazon
  • HOT! Smartphone 6,3″ Google Pixel 10 – RAM 12 Go, 256 Go Violet Glycine à 679€ sur @Amazon.it – livrable en France

➡️ Tablettes / Liseuses :

  • Aujourd’hui Tablette Xiaomi Mi Pad 7 Pro – 8 + 256Go, Snapdragon 8s Gen 3, écran 11.2 « , 3.2K, 144Hz, 8850mAh, version globale à 243,25€ sur @AliExpress avec le code FRBF40
  • Tablette 12.1″ Xiaomi POCO Pad – 2.5K 120Hz, Snapdragon 7s Gen2, RAM 8 Go, 256 Go, 10000mAh / 33W, gris (Entrepôt FR) à 160,02€ sur @AliExpress avec le code BFFR20
  • Sélection de liseuses Kindle – Ex : Amazon Kindle (Nouvelle génération) – 16 Go, sans publicités à 99,99€ au lieu de 119,99€ sur @Amazon
  • iPad Air M3 à 599 € sur @Amazon
  • Tablette 12.7″ Lenovo Idea Tab Pro – 3K 144Hz, Dimensity 8300, RAM 8 Go, 128 Go (Gris) + Clavier & Stylet à 299,99€ au lieu de 450€ sur @Darty
  • HOT! Tablette 11″ Apple iPad avec Puce A16 – Bleu  à 352,99€ au lieu de 409€ sur @Amazon (via remise au panier)

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

  • Console Sony PlayStation 5 Slim Digital Edition 1 To (Vendeur Carrefour) à 329€ sur @Rakuten avec le code CARRE20
  • Pack PS5 Slim Digitale + 2ème Manette sans fil à 399€ au lieu de 559€ sur @Cdiscount
  • Console Sony PlayStation 5 PS5 Slim Digital Edition – SSD 825 Go à 343,28€ au lieu de 443,33€ sur @Amazon.it – livrable en France

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

  • Aujourd’hui Volant et pédalier Logitech G29 pour PS5, PS4, PC et Mac (via 20€ de fidélité) – Drive et retrait magasin uniquement à 159€ sur @Carrefour
  • Pack PS5 : Gran Turismo 7 + Volant Logitech G29 + Shifter à 209,99€ sur @Cdiscount
  • Volant & Pédalier Logitech G29 (PS5, PS4, PC et Mac) ou G920 (Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Mac) + Casque-Micro Astro A10 Gen 2 à 199,99€ au lieu de 280€ sur @Boulanger
  • Casque sans fil Logitech G435 Lightspeed – Bluetooth, compatible PC / PS4 / PS5 / Mobile / Nintendo Switch à 29,99€ au lieu de 47,04€ sur @Amazon
  • Manette sans Fil Xbox – Carbon Black à 39,99€ au lieu de 59,87€ sur @Amazon

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

  • SSD interne Crucial P510 1To PCIe 5.0 x4 Gen5 NVMe M.2 avec Dissipateur, Lecture jusqu’à 11000 Mo/s à 109,99€ sur @Amazon

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

  • Aujourd’hui Carte graphique PNY GEFORCE RTX 5070 12Go ARGB OC à 549€ sur @Cdiscount
  • Aujourd’hui Ventirad BeQuiet Pure Rock Pro 3 LX à 47,90€ au lieu de 59€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Aujourd’hui Mémoire RAM Corsair Vengeance RGB RS 16 Go (2 x 8 Go), mémoire de bureau DDR4 3200 MHz C16 noir à 69,99€ au lieu de 74,86€ sur @Amazon
  • HOT! Carte graphique Sapphire Pulse AMD Radeon RX 9070 Gaming 16 Go Dual à 545,03€ au lieu de 624,77€ sur @Amazon
  • HOT! Carte graphique sapphire Pulse AMD Radeon RX 9060 XT Gaming OC 16GB Double HDMI-DP à 345€ au lieu de 390,44€ sur @Amazon
  • Carte graphique MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC + Borderlands 4 à 794€ au lieu de 839€ sur @Grosbill
  • Carte Graphique AMD Radeon RX 9060 XT 16 Go Gaming OC Pulse (352,60€ pour les Nouveaux Clients) à 380€ sur @Cdiscount

➡️ Écrans PC :

  • Écran PC incurvé 27″ MSI MAG 27CQ6F – WQHD, Dalle Rapid VA, 180 Hz, 0,5 ms, AMD FreeSync (via remise au panier) à 149,99€ sur @Amazon
  • Ecran PC 24″ MSI Pro MP2412 – Full HD, Dalle VA à 59,99€ au lieu de 80€ sur @Amazon
  • Ecran PC Incurvé 32″ Alienware AW3225QF – 4K UHD, 3840×2160, 1700R, 240Hz, QD OLED, 0.03ms, Compatible NVIDIA G-Sync, HDR, Dolby Vision à 781€ au lieu de 932€ sur @Amazon
  • Ecran PC Gaming 49″ Samsung Odyssey G91F LS49FG912EUXEN – incurvé, 144 Hz, Dual QHD, 1 ms à 599,99€ au lieu de 749,99€ sur @Darty
  • Ecran PC 26,5″ Asus ROG Strix XG27AQDMG – OLED à 479€ au lieu de 569€ sur @Son-vidéo

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

  • Appareil Photo Hybride Panasonic Lumix S5D + Optique 18-40mm F4.5-6.3 + Optique 26mm F8 + Optique 50mm F1.8+ Batterie Supplémentaire à 799€ au lieu de 1399€ sur @Darty
  • HOT! Appareil photo Hybride Plein Format Lumix S5D + packs objectifs à 799€ au lieu de 1599€ sur @Fnac

🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

