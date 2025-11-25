[#BlackFridayWeek] 6ème jour d’une grosse semaine de promos High-tech

Le Black Friday Week est officiellement lancée ! Comme chaque année à l’approche de Noël, les marchands en ligne et enseignes spécialisées multiplient les grosses promotions sur les produits high-tech : smartphones, TV 4K, PC portables, casques audio, consoles de jeux, objets connectés, et bien plus encore.
Pour ce 6ème jour de cette semaine un peu spéciale, nous regroupons ici les meilleurs bons plans high-tech que nous avons dénichés pour vous, en veillant à ne conserver que les offres réellement intéressantes. La sélection sera mise à jour tout au long de la journée afin de vous permettre de profiter en temps réel des meilleures remises sans avoir à écumer tous les sites marchands.
Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.
— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —
➡️ Accessoires / objets connectés :
- Aujourd’hui Casque sans fil Apple Airpods Max couleur Minuit à 499€ au lieu de 579€ sur @Boulanger
- Aujourd’hui Casque sans Fil Beats Studio Pro – Bluetooth et Réduction du Bruit à 179€ au lieu de 350€ sur @Amazon
- Aujourd’hui Lot de 2 câbles UGREEN USB-C 100W – Charge rapide, Nylon tressé, 2x 2 mètres à 10,23€ au lieu de 12,57€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- [Prime] Lot de 4 tags traceur Android Smart tag compatible Google Localiser à 22,60€ au lieu de 39,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- HOT! Montre GPS Garmin Fenix 8 47mm Acier Grey à 699€ au lieu de 890€ sur @Amazon
- Mis à jour Ecouteur sans fil Apple AirPods 4 ANC à 139,25€ sur @Amazon.de – livrable en France
- Mis à jour Casque Bluetooth Nothing Headphone (1) – ANC, Blanc ou Noir (Via Remise au Panier) à 199€ au lieu de 252,76€ sur @Amazon
- Batterie externe UGREEN Nexode 165W – 20000mAh, 2 ports 33W + 65W) + câble USB-C rétractable 100W 65cm (Vendeur tiers, via coupon) à 53,41€ au lieu de 89,99€ sur @Amazon
- HOT! Ecouteurs sans fil Apple AirPods Pro 2 avec boitier de charge MagSafe USB-C à 178,50€ sur @Amazon.es – livrable en France
- Caméra d’action DJI Osmo Pocket 3 à 382€ au lieu de 495€ sur @Amazon
- HOT! Caméra DJI Osmo Pocket 3 – 4K / 120fps, Stabilisation 3 axes, Capteur CMOS 1″, Ecran OLED 2″ (298.02€ via PayPal) – Entrepôt France à 331,02€ sur @AliExpress avec le code
FRBF60
- Écouteurs CMF by Nothing Buds Pro 2 – ANC 50 dB, Son Hi-Res LDAC, Audio Spatial 360°, 6 micros HD, 43h d’autonomie – Gris Clair, Noir, Bleu à 39,95€ au lieu de 59,11€ sur @Amazon
- Pack Philips Hue W&C Découverte à 89,99€ au lieu de 199,99€ sur @Boulanger
- Batterie externe UGREEN Nexode – 45W, 20000 mAh à 23,79€ au lieu de 37,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- HOT! Microphones DJI Mic Mini (2 TX + 1 RX + Boîtier de Recharge), Audio de HQ, 48 h d’Utilisation à 79€ au lieu de 109,73€ sur @Amazon
- HOT! Émetteur Mic Mini Dji – Blanc Artique à 25€ au lieu de 39,12€ sur @Amazon
- HOT! Micro DJI Mic Mini (1 TX + 1 RX) à 45€ au lieu de 59€ sur @Amazon
➡️ Smartphones :
- Aujourd’hui iPhone 16e à 599€ sur @Amazon
- Smartphone 6.8″ Nothing Phone (3a) – 128 Go, AMOLED FHD+ 120 Hz, 50 MP + zoom 30x, 50 W recharge rapide à 273€ sur @Amazon
- HOT! Smartphone 6,3″ Google Pixel 10 – RAM 12 Go, 256 Go Violet Glycine à 679€ sur @Amazon.it – livrable en France
➡️ Tablettes / Liseuses :
- Aujourd’hui Tablette Xiaomi Mi Pad 7 Pro – 8 + 256Go, Snapdragon 8s Gen 3, écran 11.2 « , 3.2K, 144Hz, 8850mAh, version globale à 243,25€ sur @AliExpress avec le code
FRBF40
- Tablette 12.1″ Xiaomi POCO Pad – 2.5K 120Hz, Snapdragon 7s Gen2, RAM 8 Go, 256 Go, 10000mAh / 33W, gris (Entrepôt FR) à 160,02€ sur @AliExpress avec le code
BFFR20
- Sélection de liseuses Kindle – Ex : Amazon Kindle (Nouvelle génération) – 16 Go, sans publicités à 99,99€ au lieu de 119,99€ sur @Amazon
- iPad Air M3 à 599 € sur @Amazon
- Tablette 12.7″ Lenovo Idea Tab Pro – 3K 144Hz, Dimensity 8300, RAM 8 Go, 128 Go (Gris) + Clavier & Stylet à 299,99€ au lieu de 450€ sur @Darty
- HOT! Tablette 11″ Apple iPad avec Puce A16 – Bleu à 352,99€ au lieu de 409€ sur @Amazon (via remise au panier)
—🔥 Consoles / jeux vidéo —
➡️ Consoles / Packs Console :
- Console Sony PlayStation 5 Slim Digital Edition 1 To (Vendeur Carrefour) à 329€ sur @Rakuten avec le code
CARRE20
- Pack PS5 Slim Digitale + 2ème Manette sans fil à 399€ au lieu de 559€ sur @Cdiscount
- Console Sony PlayStation 5 PS5 Slim Digital Edition – SSD 825 Go à 343,28€ au lieu de 443,33€ sur @Amazon.it – livrable en France
➡️ Jeux :
- Aujourd’hui Ninja Gaiden 4 sur PS5 ou Xbox Series X à 49,99€ au lieu de 69,99€ sur @Fnac
- Aujourd’hui The Last Of US Part I sur PS5 à 35,99€ au lieu de 46,03€ sur @Amazon
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sur PS5 à 29,99€ sur @Fnac
- Mario + Lapins Cretins: Sparks Of Hope sur Nintendo Switch à 12,99€ sur @Amazon
- Kingdom Come : Deliverance II sur PS5 et Xbox Series X à 32,99€ sur @Amazon
- EA Sports FC 26 sur PC (Dématérialisé) à 10,50€ sur @Amazon
- [Précommande] 007 First Light sur PS5 et Xbox à 49,99€ sur @E.Leclerc
- Sélection de packs 2 jeux Ubisoft PS5 – ex : Assassin’s Creed Mirage + Star Wars Outlaws à 29,99€ au lieu de 79,99€ sur @Fnac
- Stray sur PS5 à 14,99€ au lieu de 19,99€ sur @Micromania
- Final Fantasy XVI Standard Édition sur PS5 à 19,99€ au lieu de 36,16€ sur @Amazon
➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :
- Aujourd’hui Volant et pédalier Logitech G29 pour PS5, PS4, PC et Mac (via 20€ de fidélité) – Drive et retrait magasin uniquement à 159€ sur @Carrefour
- Pack PS5 : Gran Turismo 7 + Volant Logitech G29 + Shifter à 209,99€ sur @Cdiscount
- Volant & Pédalier Logitech G29 (PS5, PS4, PC et Mac) ou G920 (Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Mac) + Casque-Micro Astro A10 Gen 2 à 199,99€ au lieu de 280€ sur @Boulanger
- Casque sans fil Logitech G435 Lightspeed – Bluetooth, compatible PC / PS4 / PS5 / Mobile / Nintendo Switch à 29,99€ au lieu de 47,04€ sur @Amazon
- Manette sans Fil Xbox – Carbon Black à 39,99€ au lieu de 59,87€ sur @Amazon
— 🔥 Stockage —
➡️ Disques durs / NAS :
➡️ SSD :
- SSD interne Crucial P510 1To PCIe 5.0 x4 Gen5 NVMe M.2 avec Dissipateur, Lecture jusqu’à 11000 Mo/s à 109,99€ sur @Amazon
➡️ Clés USB :
➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)
— 🔥 TV / Son —
- Aujourd’hui Enceintes Bluetooth Portables Marshall Emberton II sans fil, IP67 Résistant à la Poussière et à l’eau, Plus de 30 Heures de lecture à 89€ au lieu de 118,51€ sur @Amazon
- Aujourd’hui TV 77″ OLED Philips 77OLED760 – 4K UHD,120 Hz, Ambilight 3 côtés, Dolby Vision/Atmos, Micro Dimming Perfect,FreeSync Premium à 1399€ au lieu de 2303,81€ sur @Amazon
- HOT! Amazon Fire TV Stick 4K Select Nouvelle Génération à 19,99€ au lieu de 54,17€ sur @Amazon
- TV 65″ LG G5 OLED65G5 – 164cm, sans pied à 1521€ au lieu de 1990€ sur @Son-vidéo avec le code
TV10
- Vidéoprojecteur Xgimi MoGo 2 Pro Gen 2 à 339€ au lieu de 400€ sur @Son-vidéo
- HOT! Projecteur ultra courte focale 4k Hisense PT1 à 1990€ au lieu de 2499€ sur @Son-vidéo
- HOT! Enceinte Sonos Era 300 à 390€ au lieu de 439€ sur @Son-vidéo
- Barre de Son Sonos Arc Ultra à 799€ au lieu de 873€ sur @Amazon.es – livrable en France
- TV 55″ LG OLED55B5 2025 – OLED evo 4K, 120 Hz, Processeur alpha8 AI, HDR, Pixel Dimming, FreeSync Premium, Smart TV (Via 160€ fidélité) à 609,99€ sur @Carrefour avec le code
47CRFDRIVE
- Enceinte Marshall Acton III BT Marron, Noir ou Crème à 190€ au lieu de 290€ sur @Son-vidéo
- HOT! Fire TV Stick HD à 26,99€ sur @Amazon
- HOT! Fire TV Stick 4K à 29,99€ sur @Amazon
- HOT! Fire TV Stick 4K Max à 46,99€sur @Amazon
- Paire d’Enceintes Colonne Q Acoustics 3050i – Noyer à 599€ sur @Son-vidéo
- TV 48″ LG OLED48G5 – OLED Evo, 4K UHD, 144Hz, HDR10, Dolby Vision, FreeSync Premium / G-Sync, VRR & ALLM à 844€ au lieu de 1099€ sur @Amazon.de – livrable en France
- Ampli Home Cinema SONY TA-AN1000 – 8k, 7.2 Canaux, 360 Spatial Sound Mapping à 690€ au lieu de 870€ sur @Fnac
- Bose Barre de Son Intelligente Dolby Atmos Smart Sound bar à 349€ au lieu de 497,57€ sur @Amazon
- TV 55″ Philips 55OLED760 – OLED, 4K, 120Hz, Ambilight, 2025, 139cm à 725€ sur @Amazon
- Vidéoprojecteur home cinéma Xgimi horizon pro 4K à 699€ au lieu de 813€ sur @Boulanger
- TV 75″ TCL 75C803 – Mini-LED, 4K, 144Hz, HDR Premium 1300, HDMI 2.1, Dolby Vision & Atmos, DTS, FreeSync à 779€ sur @Cdiscount
—🔥 Informatique / Composants —
➡️ Périphériques :
- Clavier sans fil Logitech MX Keys S + Souris sans fil MX Master 3S à 132,95€ au lieu de 174€ sur @Amazon
- Souris Filaire Logitech G502 Hero – Noir à 25,63€ au lieu de 40,52€ sur @Amazon
- Souris sans fil Ergonomique Logitech MX Master 3S à 62,96€ au lieu de 89,10€ sur @Amazon
- Clavier sans fil Logitech MX Keys S – Rétroéclairage Intelligent, Bluetooth/Bolt, Graphite (AZERTY) à 69,99€ au lieu de 79,99€ sur @Boulanger
- Clavier Logitech MX Keys S Plus Rétroéclairé, Touches Ergonomiques et Programmables, Bluetooth + Repose Poignet à 79,99€ au lieu de 119,02€ sur @Amazon
➡️ PC portables / PC fixes :
- Aujourd’hui Ordinateur portable ASUS TUF Gaming A16-TUF608UH-RV054W – 16 », 165Hz, AMD Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB SSD, NVIDIA RTX 5050, Windows 11 à 1049,99€ au lieu de 1401,81€ sur @Amazon
- PC Portable 13″ Apple MacBook Air – Puce M4, RAM 16 Go, SSD 256 Go MW123FN/A (+135€ en bon d’achat) à 899,99€ au lieu de 1099,99€ sur @Carrefour
- Mis à jour PC Portable Apple MacBook Air de 13″ M4, 16 GB, 256 GB SSD, QWERTY à 859€ au lieu de 965€ sur @Amazon.es – livrable en France
- Apple Mac Mini – Puce M4, 256 Go SSD, 16 Go SSD (via remise au panier) à 566,10€ au lieu de 629€ sur @Amazon
- HOT! MacBook Air M2 16/256 Go à 798€ sur @Amazon
- Mis à jour PC Portable Samsung Galaxy Book4 Pro 14″ WQXGA+ écran tactile 120 Hz – Intel Core Ultra 5, 16 Go RAM, 512 Go SSD – Gris (+80e via fidélité) à 799,99€ au lieu de 1499,99€ sur @Fnac avec le code
CLASSE10
- HOT! Mis à jour MacBook Air M4 à 999€ au lieu de 1099€ sur @Amazon
-
➡️ Composants PC :
- Aujourd’hui Carte graphique PNY GEFORCE RTX 5070 12Go ARGB OC à 549€ sur @Cdiscount
- Aujourd’hui Ventirad BeQuiet Pure Rock Pro 3 LX à 47,90€ au lieu de 59€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- Aujourd’hui Mémoire RAM Corsair Vengeance RGB RS 16 Go (2 x 8 Go), mémoire de bureau DDR4 3200 MHz C16 noir à 69,99€ au lieu de 74,86€ sur @Amazon
- HOT! Carte graphique Sapphire Pulse AMD Radeon RX 9070 Gaming 16 Go Dual à 545,03€ au lieu de 624,77€ sur @Amazon
- HOT! Carte graphique sapphire Pulse AMD Radeon RX 9060 XT Gaming OC 16GB Double HDMI-DP à 345€ au lieu de 390,44€ sur @Amazon
- Carte graphique MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC + Borderlands 4 à 794€ au lieu de 839€ sur @Grosbill
- Carte Graphique AMD Radeon RX 9060 XT 16 Go Gaming OC Pulse (352,60€ pour les Nouveaux Clients) à 380€ sur @Cdiscount
➡️ Écrans PC :
- Écran PC incurvé 27″ MSI MAG 27CQ6F – WQHD, Dalle Rapid VA, 180 Hz, 0,5 ms, AMD FreeSync (via remise au panier) à 149,99€ sur @Amazon
- Ecran PC 24″ MSI Pro MP2412 – Full HD, Dalle VA à 59,99€ au lieu de 80€ sur @Amazon
- Ecran PC Incurvé 32″ Alienware AW3225QF – 4K UHD, 3840×2160, 1700R, 240Hz, QD OLED, 0.03ms, Compatible NVIDIA G-Sync, HDR, Dolby Vision à 781€ au lieu de 932€ sur @Amazon
- Ecran PC Gaming 49″ Samsung Odyssey G91F LS49FG912EUXEN – incurvé, 144 Hz, Dual QHD, 1 ms à 599,99€ au lieu de 749,99€ sur @Darty
- Ecran PC 26,5″ Asus ROG Strix XG27AQDMG – OLED à 479€ au lieu de 569€ sur @Son-vidéo
—🔥 Films / Séries —
—🔥 Photos / Vidéos —
- Appareil Photo Hybride Panasonic Lumix S5D + Optique 18-40mm F4.5-6.3 + Optique 26mm F8 + Optique 50mm F1.8+ Batterie Supplémentaire à 799€ au lieu de 1399€ sur @Darty
- HOT! Appareil photo Hybride Plein Format Lumix S5D + packs objectifs à 799€ au lieu de 1599€ sur @Fnac
—🔥 Électroménager —
- Aujourd’hui Aspirateur laveur Dreame H14 Pro – 18 000 Pa, Eau et poussière, Lavage 60°, Séchage brosse air chaud, design plat 180° à 269,51€ sur @Amazon.it – livrable en France
- Aujourd’hui Robot Aspirateur Laveur Roborock Saros 10R (Vendeur Tiers – via coupon) à 854,99€ au lieu de 1439€ sur @Amazon
- Aujourd’hui Aspirateur laveur ECOVACS T50 Pro Omni Gen2 avec station – 21k Pa, brosse anti emmêlement, serpillère extensible à 379€ au lieu de 640€ sur @Boulanger avec le code
BF20
- Machine Expresso Philips Série 5400 – Café à Grain à 454,90€ au lieu de 489€ sur @Amazon
- Aspirateur de Voiture Xiaomi Mijia à 68,39€ sur @AliExpress avec le code
FRBF09
- Humidificateur et Ventilateur Dyson AM10 à 249€ au lieu de 412,66€ sur @Amazon
- Robot Aspirateur Laveur Dreame L10s Ultra Gen 2 à 340,20€ au lieu de 475€ sur @Amazon
- Aspirateur Balai sans Fil Dyson V8 Advanced à 249€ au lieu de 312€ sur @Cdiscount
- Aspirateur robot Ecovacs T50 Omni Gen2 à 399€ au lieu de 699€ sur @Darty
- Aspirateur Balai Dyson Cyclone V10 Total Clean – 185AW, Brosse Motorbar + 4 accessoires à 312,67€ au lieu de 479€ sur @Dyson avec le code
WELCOME-5
- Aspirateur balai Dyson V10 Origin à 329€ au lieu de 479€ sur @Boulanger
— 🔥 Divers —
- Aujourd’hui [Prime] Panneaux Solaire Zendure SolarFlow 800 – Bi-Facial à 257,22€ au lieu de 472,77€ sur @Amazon (Vendeur Tiers) avec le code
XAEJ577C
- Aujourd’hui LEGO Super Mario 71411 – Le Puissant Bowser à 146,99€ au lieu de 209,99€ sur @Auchan
- Serrure Electronique Connectée Linus L2 – (Dé)Verrouillage à Distance – Ouverture/Fermeture de Porte Automatique à 159,99€ au lieu de 193,20€ sur @Amazon
- HOT! [Prime] Kit solaire plug and play Zendure avec batterie Hyper 2000 + 1*AB2000X (1 920 Wh) + 4*430 W Bifaciaux – 2236wp à 811,34€ au lieu de 1398,03€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- Figurine Superman DC Comics – 30 cm à 7,49€ au lieu de 9,34€ sur @Amazon
- Mini Borne Arcade MVS – SNK à 56,51€ au lieu de 96,87€ sur @Amazon
- Casque de cosplay électronique Premium Iron Man avec Effets Lumineux, Avengers: Endgame à 51,49€ au lieu de 100,42€ sur @Amazon
- HOT! Shampouineuse Canapé Bissell SpotClean Pet Pro à 149,99€ au lieu de 259,99€ sur @Amazon
- Robot Tondeuse Mammotion Luba mini AWD 800 à 999,99€ au lieu de 1399€ sur @Boulanger
- Lot de 24 Piles Duracell plus AAA à 12,99€ sur @Boulanger