Xiaomi Tag : le concurrent du AirTag d’Apple deux fois moins cher compatible iPhone/Android

En marge du Mobile World Congress, Xiaomi lance le Xiaomi Tag qui s’attaque directement à l’AirTag d’Apple et au Samsung Galaxy SmartTag 2 avec un argument que ses concurrents n’ont pas : la compatibilité simultanée avec le réseau Localiser d’Apple et Find Hub de Google pour fonctionner indifféremment sur iPhone et Android.

La compatibilité iOS et Android comme point fort

Le traqueur d’objet mesure 46,5 x 31 x 7,2 mm pour 10 grammes, embarque une pile CR2032 remplaçable pour environ un an d’autonomie et dispose d’une certification IP67 contre la poussière et l’immersion temporaire. La connectivité repose sur le Bluetooth 5.4 pour la localisation de proximité, complété par le NFC pour le « mode perdu » du côté du réseau Localiser d’Apple. Un buzzer piézoélectrique intégré permet de faire sonner le tag à portée.

Sur un marché structurellement divisé entre des écosystèmes fermés, le Xiaomi Tag adopte une posture ouverte qui sort du lot. Le traqueur d’objet fonctionne avec les iPhone sous iOS via le réseau Localiser et avec les smartphones Android via Google Find Hub, sans nécessiter d’application tierce dans les deux cas. Les deux réseaux ne peuvent toutefois pas être activés simultanément : l’utilisateur choisit son écosystème principal lors de la configuration.

Le « mode perdu » permet de marquer un objet comme égaré et d’y associer des coordonnées de contact. Côté Android, un Xiaomi Tag détecté à proximité fait apparaître une fenêtre contextuelle avec les informations du propriétaire. Du côté de l’iPhone, il suffit d’approcher le smartphone sur le Xiaomi Tag pour qu’une connexion NFC s’établisse et permette d’avoir les données du propriétaire.

La seule concession technique notable par rapport à l’AirTag est l’absence d’UWB (Ultra Wideband), la technologie qui permet à Apple de guider l’utilisateur précisément jusqu’à l’objet à quelques mètres près. Xiaomi travaillerait justement sur une version UWB, mais il n’y a pas encore une date de sortie.

Un positionnement tarifaire agressif face à Apple

Le Xiaomi Tag est au prix de 14,99 € à l’unité et 49,99 € en pack de quatre au lancement. Ce sera ensuite 17,99 € l’unité et 59,99 € pour le lot de quatre. En comparaison, l’AirTag d’Apple se vend 35 € à l’unité et 119 € en pack de quatre, soit environ deux fois plus cher.