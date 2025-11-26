Windows 11 prépare la mise à jour des applications depuis les paramètres

Microsoft expérimente une nouvelle méthode pour simplifier la mise à jour des applications sur Windows 11. Dans la dernière version test du système d’exploitation, une section « Mises à jour d’applications » a fait son apparition au sein de la rubrique Applications dans les paramètres. Cette fonctionnalité permet de rechercher et d’installer des correctifs pour les logiciels compatibles, sans passer par le canal habituel du Microsoft Store.

Une alternative au Microsoft Store

L’initiative peut surprendre tant le Microsoft Store s’est imposé comme le guichet unique pour le téléchargement et la mise à jour des programmes pour ceux qui ne téléchargent pas leurs logiciels depuis leur navigateur Internet. Pourtant, cette redondance répond à un besoin technique précis. Dans certains environnements professionnels, l’accès à la boutique d’applications est bloqué par des politiques administratives strictes. De même, certains utilisateurs choisissent délibérément de désinstaller le Microsoft Store.

Pour garantir la sécurité et la stabilité du système, Microsoft juge crucial de maintenir à jour les applications, en particulier celles intégrées à Windows 11. Cette nouvelle page offre donc une voie de secours essentielle, exploitant le service Windows Update plutôt que l’infrastructure du magasin d’applications.

Vers une orchestration unifiée des mises à jour

Cette nouveauté s’inscrit dans une vision plus large dévoilée plus tôt cette année par l’éditeur. Microsoft ambitionne de créer une « plateforme d’orchestration de mises à jour unifiée et intelligente » capable de gérer n’importe quel type de correctif (applications, pilotes, etc) avec les mises à jour de Windows 11. L’objectif est de mettre fin à la fragmentation actuelle, où les administrateurs informatiques doivent jongler entre de multiples outils de gestion commerciale et des logiciels possédant leurs propres mécanismes de mise à jour.

Pour l’heure, la fonctionnalité semble encore en chantier. Lors des tests de Windows Central, le bouton de recherche de mises à jour reste inactif, bien que l’interface indique que des vérifications automatiques ont déjà eu lieu. À terme, cette page devrait cibler prioritairement les logiciels orientés business, tandis que le Microsoft Store continuera d’assurer le service courant pour la majorité des applications grand public.