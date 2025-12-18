Horizon OS : Meta met sur pause les casques VR tiers d’Asus et de Lenovo

Meta revoit sa stratégie autour de la réalité virtuelle. Après avoir annoncé en 2024 l’ouverture de son système d’exploitation Horizon OS à des fabricants tiers, le groupe américain a finalement décidé de suspendre ce programme, ce qui compromet le lancement des casques VR développés par ASUS et Lenovo.

Un frein inattendu pour Horizon OS

Selon des informations confirmées par Meta, le projet est désormais « mis en pause ». L’entreprise explique vouloir recentrer ses efforts sur le développement de matériels et de logiciels maison afin de « faire progresser le marché de la VR ». Une décision qui jette un gros doute sur l’avenir des casques tiers initialement annoncés.

ASUS travaillait sur un modèle orienté jeu haut de gamme sous sa marque Republic of Gamers (ROG), tandis que Lenovo préparait un casque de réalité mixte pensé pour la productivité, l’apprentissage et le divertissement. Depuis leur annonce, les deux constructeurs étaient restés discrets, et aucun calendrier précis n’avait été communiqué.

La VR éclipsée par les lunettes connectées

Ce revirement s’inscrit dans un contexte plus large. Lors de la dernière édition de Meta Connect, la réalité virtuelle a occupé une place secondaire, au profit des lunettes intelligentes et des dispositifs portables dopés à l’intelligence artificielle. Des réductions d’effectifs au sein des équipes VR et Horizon Worlds ont également été évoquées ces dernières semaines.

Meta assume désormais un déplacement de ses investissements, du métavers vers les lunettes et wearables à forte composante IA, un segment jugé plus prometteur à court terme. Plusieurs « fuites » semblent indiquer que le Meta Quest 4 ne sortirait qu’en 2027, ce qui explique peut-être la mise à l’écart des casques VR tiers, Meta voulant peut-être éviter que ces appareils ne viennent cannibaliser un marché laissé largement en friche depuis la sortie du Meta Quest 3.

Une porte pas totalement fermée

Malgré tout, Meta se veut rassurant pour l’avenir. Le groupe affirme rester engagé sur le long terme et se dit prêt à réexaminer des partenariats avec des fabricants tiers lorsque le marché de la VR aura évolué. Une pause stratégique, donc, plutôt qu’un abandon définitif.