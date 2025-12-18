TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Matériel et Accessoires Horizon OS : Meta met sur pause les casques VR tiers d’Asus et de Lenovo
Matériel et Accessoires

Horizon OS : Meta met sur pause les casques VR tiers d’Asus et de Lenovo

18 Déc. 2025 • 12:05
0

Meta revoit sa stratégie autour de la réalité virtuelle. Après avoir annoncé en 2024 l’ouverture de son système d’exploitation Horizon OS à des fabricants tiers, le groupe américain a finalement décidé de suspendre ce programme, ce qui compromet le lancement des casques VR développés par ASUS et Lenovo.

Un frein inattendu pour Horizon OS

Selon des informations confirmées par Meta, le projet est désormais « mis en pause ». L’entreprise explique vouloir recentrer ses efforts sur le développement de matériels et de logiciels maison afin de « faire progresser le marché de la VR ». Une décision qui jette un gros doute sur l’avenir des casques tiers initialement annoncés.

ASUS travaillait sur un modèle orienté jeu haut de gamme sous sa marque Republic of Gamers (ROG), tandis que Lenovo préparait un casque de réalité mixte pensé pour la productivité, l’apprentissage et le divertissement. Depuis leur annonce, les deux constructeurs étaient restés discrets, et aucun calendrier précis n’avait été communiqué.

Horizon OS Meta Casque Jeu

La VR éclipsée par les lunettes connectées

Ce revirement s’inscrit dans un contexte plus large. Lors de la dernière édition de Meta Connect, la réalité virtuelle a occupé une place secondaire, au profit des lunettes intelligentes et des dispositifs portables dopés à l’intelligence artificielle. Des réductions d’effectifs au sein des équipes VR et Horizon Worlds ont également été évoquées ces dernières semaines.

Meta assume désormais un déplacement de ses investissements, du métavers vers les lunettes et wearables à forte composante IA, un segment jugé plus prometteur à court terme. Plusieurs « fuites » semblent indiquer que le Meta Quest 4 ne sortirait qu’en 2027, ce qui explique peut-être la mise à l’écart des casques VR tiers, Meta voulant peut-être éviter que ces appareils ne viennent cannibaliser un marché laissé largement en friche depuis la sortie du Meta Quest 3.

Une porte pas totalement fermée

Malgré tout, Meta se veut rassurant pour l’avenir. Le groupe affirme rester engagé sur le long terme et se dit prêt à réexaminer des partenariats avec des fabricants tiers lorsque le marché de la VR aura évolué. Une pause stratégique, donc, plutôt qu’un abandon définitif.

SOURCERoadtovr

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Meta Prototypes Matériel

Meta prépare plusieurs prototypes de casques XR très avancés : affichage proche de la vision humaine, champ de vision élargi, etc.

Beyond 2 1 Matériel

Bigscreen dévoile les Beyond 2 et 2e, des casques PCVR Micro-OLED pesant à peine plus de 100 grammes !

Meta Quest 3S Jeux vidéo

Meta continue de soutenir massivement le jeu sur VR via sa plateforme Meta Quest

Meta Horizon+ 1 Jeux vidéo

Meta rebaptise le service par abonnement Quest+ en Horizon+

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Lemon shape exoplanet

James Webb : une exoplanète en forme de citron intrigue les astronomes

18 Déc. 2025 • 13:20
0 Science

L’Univers continue de surprendre les scientifiques… et nous autres pauvres mortels. Grâce au télescope spatial James Webb de la...

Intelligence Artificielle

Amazon envisagerait d’investir 10 milliards de dollars dans OpenAI pour renforcer sa stratégie IA

18 Déc. 2025 • 10:45
0 Hors-Sujet

Amazon pourrait bientôt devenir l’un des nouveaux poids lourds… du capital d’OpenAI ! Selon plusieurs sources concordantes, le...

CAF Logo

La CAF encore piratée, les données de millions de Français ont fuité

18 Déc. 2025 • 9:51
2 Internet

Le groupe de hackers Indra a publié sur BreachForums une base de données massive de la Caisse des Allocations Familiales (CAF) à la...

crucial x10

🔥 [Bon plan stockage] Les SSD externes Crucial X9 et X10 Pro chutent : 1 To dès 80 €, 2 To dès 133 €, 4 To dès 240 €

18 Déc. 2025 • 9:40
0 Promos

Entre la hausse de la demande liée à l’IA et les annonces récentes autour de Crucial, les « bons plans »...

LG Sound Suite Dolby Atmos FlexConnect H7

LG dévoile la première barre de son Dolby Atmos FlexConnect

18 Déc. 2025 • 9:27
0 Matériel

Juste avant le CES 2026, LG lève le voile sur sa nouvelle barre de son H7 et son écosystème audio modulaire Sound Suite. Cette...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article AAPL : Morgan Stanley fait exploser l’objectif de cours et promet une année 2026 décisive pour Apple

AAPL : Morgan Stanley fait exploser l’objectif de cours et promet une année 2026 décisive pour Apple

18 Dec. 2025 • 12:50

image de l'article Monsterverse : Apple TV annonce un spin-off de Monarch: Legacy of Monsters

Monsterverse : Apple TV annonce un spin-off de Monarch: Legacy of Monsters

18 Dec. 2025 • 11:25

image de l'article Apple travaille sur l’IA visuelle : des images 2D transformées en scènes 3D en une seconde

Apple travaille sur l’IA visuelle : des images 2D transformées en scènes 3D en une seconde

18 Dec. 2025 • 10:05

image de l'article Apple Music est maintenant disponible sur ChatGPT

Apple Music est maintenant disponible sur ChatGPT

18 Dec. 2025 • 8:45

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site