Meta prépare plusieurs prototypes de casques XR très avancés : affichage proche de la vision humaine, champ de vision élargi, etc.
Matériel et Accessoires

Meta prépare plusieurs prototypes de casques XR très avancés : affichage proche de la vision humaine, champ de vision élargi, etc.

8 Août. 2025 • 15:15
Meta prévoit de présenter lors de la conférence SIGGRAPH 2025 (qui se tiendra la semaine prochaine), plusieurs prototypes de casques VR qui pourraient donner un aperçu des futures avancées de ce type d’appareils. Parmi eux, le casque « Tiramisu » se distingue par un réalisme visuel inédit (proche du tests de Turing Visuel selon Meta), avec un contraste environ trois fois supérieur à celui du Quest 3, une résolution angulaire de 90 pixels par degré (3,6 fois plus que celle du Quest 3) et une luminosité atteignant 1 400 nits (14 fois plus que le Quest 3). En contrepartie, ce modèle est plus lourd et encombrant qu’un casque Meta Quest , mais il faut bien garder à l’esprit qu’il s’agit là d’une prototype et que des améliorations de design sont à prévoir.

Meta Prototypes

Au milieu, le casque Tiramitsu avec une qualité d’affichage proche de la vision humaine. Sur les côtés, des prototypes avec un champ de vision très élargi

Deux autres modèles, les Boba 3 et Boba 3 VR, se concentrent cette fois sur un champ de vision élargi, soit 180° horizontalement et 120° verticalement, contre respectivement 110° et 96° pour le Quest 3, ce qui là encore se rapproche de la vision humaine (~200°). Ces prototypes utilisent pourtant des technologies d’affichage assez proches de celles du Quest 3, mais avec une résolution par œil de 4K x 4K, supérieure donc aux prototypes précédents (Boba 2 en 3K x 3K et Boba 1 en 2K x 1K). Meta précise toutefois qu’il s’agit uniquement ici de concepts expérimentaux qui pourraient ne jamais être commercialisés, mais l’on peine à croire qu’aucune de ces avancées technologiques ne se retrouvera pas dans un futur modèle de Quest 3.

