Star Wars: Beyond Victory : un nouveau jeu Star Wars exclusif pour les casques Meta Quest 3 et 3S

ILM Immersive, connu pour ses précédents titres en réalité virtuelle Vader Immortal et Tales from the Galaxy’s Edge, vient d’annoncer un nouveau jeu dans la franchise Star Wars : Star Wars: Beyond Victory – A Mixed Reality Playset. Révélé sur le blog de Quest, Star Wars: Beyond Victory place son action à l’époque de Solo: A Star Wars Story et plongera les joueurs dans l’univers des courses de podracers (un retour de l’excellent Star Wars Racers ?) . L’histoire suit un pilote prometteur, Volo Bolus, qui s’associe au célèbre Sebulba. Conçu exclusivement pour les casques Quest 3 et 3S de Meta, le jeu utilisera la réalité mixte pour intégrer l’univers de Star Wars directement dans le salon des joueurs ! Prometteur… et aussi un poil inquiétant concernant la profondeur du gameplay.

La couverture du comic spécial de Marvel basé sur le jeu

Et justement, il n’y a pas encore de détails sur le gameplay, mais l’on sait qu’un comic spécial de Marvel lié à l’histoire du jeu sera distribué exclusivement lors du prochain Star Wars Celebration 2025 qui se tiendra Japon, comic qui bénéficiera des contributions d’auteurs et d’artistes renommés. Davantage d’informations, y compris un premier aperçu du jeu, seront dévoilées lors de cet événement (prévu du 18 au 20 avril). Des démos des précédents jeux d’ILM seront également disponibles sur place. Star Wars: Beyond Victory – A Mixed Reality Playset n’a pas encore de date de sortie.