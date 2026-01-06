[CES 2026] Agibot fait sensation avec ses robots humanoïdes A2 et X2

Chaque heures qui passe, le CES 2026 confirme une tendance lourde de la robotique grand public et professionnelle : l’essor des robots humanoïdes. Parmi les acteurs les plus remarqués cette année, la société chinoise Agibot a attiré l’attention avec deux modèles capables de se déplacer… et même de danser avec un réalisme surprenant.

Deux humanoïdes aux usages complémentaires

Sur son stand, Agibot présentait l’A2, un robot de taille proche de celle d’un humain, et le X2, plus compact et visiblement plus agile. Les deux machines ont enchaîné démonstrations de marche, salutations et chorégraphies, sous les yeux d’un public intéressé. L’A2 privilégie des mouvements de bras expressifs, tandis que le X2 exploite une base plus large au niveau des pieds, lui offrant davantage de stabilité et de fluidité dans ses déplacements.

This year seems to be the year that the robots have learned to do laundry, dance and probably a bunch of other stuff. These humanoid 🤖 are made by Agibot and they have the dance moves down pic.twitter.com/MnT11Xq4Yq — Karissa Bell (@karissabe) January 6, 2026

Autonomie, IA et personnalisation

A noter cependant que lors des démonstrations, les robots étaient partiellement pilotés à distance par les équipes d’Agibot. Le constructeur assure toutefois que ses humanoïdes peuvent évoluer de manière autonome, une fois leur environnement cartographié grâce aux capteurs embarqués. L’objectif affiché est de proposer une plateforme flexible, capable de s’adapter à différents contextes d’usage.

L’A2 est ainsi pensé comme un assistant d’accueil, capable d’orienter des visiteurs dans des musées, des salons ou des centres de congrès. Le X2, plus expressif, se destine davantage à l’éducation ou à des interactions sociales avancées. Selon Agibot, il peut même apprendre à reproduire des mouvements à partir d’une simple vidéo, ouvrant la porte à des usages créatifs sur les réseaux sociaux.

Déjà commercialisés en Chine à plusieurs milliers d’exemplaires, ces robots devraient arriver sur le marché américain dans le courant de l’année. Les prix et dates exactes dépendront des configurations choisies.