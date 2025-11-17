La société chinoise UBTECH Robotics a réalisé un exploit logistique et technologique sans précédent dans le monde de la robotique, soit la toute première livraison de masse au monde de son robot humanoïde industriel, le Walker S2. Des centaines d’unités ont déjà été expédiées à ses partenaires industriels, ce qui constitue un véritable tournant dans l’adoption à grande échelle de robots humanoïdes destinés à l’industrie.

Des robots conçus pour le travail continu

Le Walker S2 a été développé pour opérer 24 heures sur 24, notamment grâce à un système d’échange de batteries totalement autonome. Capable de remplacer sa propre batterie en quelques minutes, le S2 élimine les temps d’arrêt liés à la recharge et permet ainsi d’obtenir des cycles de travail ininterrompus. Ses 52 degrés de liberté lui offrent une grande mobilité, et il peut transporter des charges allant jusqu’à 15 kg. Grâce à une vision stéréoscopique et à son IA embarquée, le Walker S2 peut évoluer de façon autonome dans des environnements industriels complexes.

Une montée en puissance industrielle et financière

Cette première livraison massive s’inscrit dans une stratégie ambitieuse : UBTECH s’est en effet fixé comme objectif de livrer entre 500 et 1 000 Walker S2 d’ici la fin de l’année 2025. L’industrialisation de cette flotte humanoïde répond à une demande croissante dans les secteurs de la logistique, de l’automobile et de l’assemblage, où les entreprises recherchent des solutions pour pallier le manque grandissant de main-d’œuvre humaine.

Impacts et perspectives pour l’automatisation

L’arrivée du Walker S2 dans les chaînes de production marque une avancée majeure vers des usines entièrement automatisées. En réduisant les interruptions, en augmentant la flexibilité et en opérant en continu, ces robots humanoïdes pourraient bien transformer les modèles de production traditionnels. Avec cette livraison historique, UBTECH démarre concrètement l’ère de la robotisation à grande échelle tout en révolutionnant l’automatisation.