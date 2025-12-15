TENDANCES
Jeux vidéo

Un nouveau jeu AAA Alien en préparation : la saga culte prête à revenir dans le jeu vidéo

15 Déc. 2025 • 13:05
0

La saga Alien pourrait bientôt faire un retour remarqué sur consoles et PC. Si l’on en croit plusieurs informations concordantes, un nouveau jeu AAA inspiré de la célèbre licence de science-fiction serait actuellement en développement. Pensé comme une expérience solo, le titre miserait sur une atmosphère oppressante et une approche survival horror, le tout dans une station spatiale en ruine.

Ce nouveau jeu Alien mixerait des phases exploration, survie et action, le tout entrecoupé de séquences cinématiques. L’objectif serait de proposer une expérience accessible à un maximum de joueurs tout en conservant la tension et la brutalité emblématiques de la saga.

Alien

Eidos Montréal aux commandes

Le projet ne serait pas totalement nouveau. Déjà évoqué il y a quelques années sous un nom de code interne, il aurait connu plusieurs changements d’orientation avant de trouver enfin sa ligne directrice. Le développement serait désormais assuré par Eidos Montréal, un studio reconnu pour son savoir-faire et son expérience sur les productions AAA à gros budget.

Un budget revu à la hausse et une sortie lointaine

Le budget alloué aurait été significativement augmenté, signe de fortes ambitions autour du projet. Parmi les éléments encore à l’étude, la présence d’un personnage emblématique de la saga serait envisagée (sous une forme revisitée). Le jeu serait toutefois à un stade de développement encore précoce.

Aucune date officielle n’a été annoncée, mais une sortie autour de 2028 est évoquée, avec une disponibilité prévue sur l’ensemble des plateformes majeures (et donc sans doute les prochaines consoles PS6 et Xbox Magnus).

 

