Xbox annonce son Developer Direct 2026 avec Fable et Forza Horizon 6

Microsoft officialise la tenue de son prochain événement, le Xbox Developer Direct 2026. La conférence, qui sera diffusée le jeudi 22 janvier à 19 heures, sera l’occasion de se focaliser sur trois jeux, dont Fable et Forza Horizon 6.
L’attente touche à sa fin pour le nouvel opus de la saga Fable, annoncé il y a plus de cinq ans. Microsoft garantit une « première présentation étendue » sur ce titre dont la sortie est enfin calée pour 2026. L’équipe de Playground Games présentera la magie de ce nouveau départ pour la franchise à travers des séquences de jeu.
Les piliers historiques de la série seront au rendez-vous : choix moraux, conséquences, action dramatique et humour britannique caractéristique. Les développeurs promettent une réinvention fidèle, incluant évidemment les incontournables poules, destinée à séduire tant les vétérans que les nouveaux venus.
Le studio Playground Games sera doublement sollicité puisqu’il présentera également une plongée en profondeur dans Forza Horizon 6. Ce nouvel épisode posera ses valises au Japon. La présentation détaillera les nouvelles fonctionnalités de gameplay et montrera comment l’archipel nippon prend vie dans cette itération visuellement ambitieuse.
En troisième gros morceau, on retrouvera Beast of Reincarnation, l’action-RPG développé par Game Freak. Le public découvrira l’héroïne Emma évoluant dans un Japon post-apocalyptique. L’accent sera mis sur ses capacités innovantes de manipulation des plantes ainsi que sur le gameplay en duo avec son compagnon canin, Koo.
Enfin, fidèle à la tradition de ces événements Xbox, une surprise finale façon « one more thing » n’est pas à exclure. Les spéculations vont bon train concernant l’annonce. Ce sera à voir le 22 janvier dès 19 heures sur YouTube ou sur Twitch.
