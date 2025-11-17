TENDANCES
Jeux vidéo

Xbox Partner Preview annoncé pour cette semaine avec plusieurs jeux

17 Nov. 2025 • 17:55
0

Microsoft donne rendez-vous le 20 novembre à 19 heures pour un nouveau Xbox Partner Preview. Ce sera l’occasion de découvrir des jeux d’éditeurs tiers.

Xbox Partner Preview

Un Xbox Partner Preview le 20 novembre

À quoi s’attendre ? Parmi les éditeurs au programme, il y aura notamment IO Interactive, Tencent, THQ Nordic, ainsi que plusieurs annonces inédites et des nouveautés concernant le Game Pass. Voici comment Microsoft présente son événement :

Durant ce rendez-vous, vous découvrirez un premier aperçu de 007 First Light, un nouveau trailer explosif de gameplay pour Tides of Annihilation, une aventure dark fantasy épique, ainsi qu’un aperçu exclusif de Reanimal, le nouveau jeu d’horreur signé par le créateur de Little Nightmares et bien d’autres titres attendus sur consoles Xbox, PC Windows et Xbox Game Pass.

Microsoft précise que l’intégralité des jeux seront compatibles Xbox Play Anywhere. Cela signifie qu’il sera possible d’y jouer console, PC et appareils portables avec une seule et unique version du jeu.

Microsoft ajoute :

Le Xbox Partner Preview, c’est l’occasion de découvrir des mises à jour sur les jeux que vous attendez le plus, des annonces de dates de sortie, de nouvelles séquences de gameplay et des « World Premieres » de titres encore tenus secrets. Et grande nouvelle : Jennifer English, qui incarne Gwendolyn, l’héroïne de Tides of Annihilation, prêtera sa voix à ce rendez-vous.

Le Xbox Partner Preview du 20 novembre sera à retrouver à 19 heures sur les chaînes YouTube et Twitch de Xbox.

