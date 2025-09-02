Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en septembre 2025

Microsoft dévoile les jeux qui vont rejoindre le Xbox Game Pass en septembre 2025. Il y a six titres cette fois-ci, soit deux de moins en comparaison avec le mois d’août.

Aujourd’hui

I Am Your Beast (Cloud, PC et Xbox Series X/S) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard] : un FPS narratif et nerveux, axé sur la vengeance et l’infiltration. Poursuivi dans les étendues sauvages d’Amérique du Nord par le complexe militaro-industriel, vous retournez la situation à votre avantage. Brisez vos ennemis. Retournez leur propre équipement contre eux. Foncez dans votre réseau de tunnels avant que les forces ennemies ne vous retrouvent pas. Et recommencez.

3 septembre

Nine Sols (Xbox Series X|S) [Game Pass Standard] : un jeu de plateforme et d’action en 2D, entièrement dessiné à la main, avec un système de combat basé sur la parade inspiré de Sekiro. Partez à l’aventure dans un monde inspiré de l’Asie, explorez une terre autrefois dominée par une ancienne race extraterrestre et suivez un héros en quête de vengeance, bien décidé à abattre les 9 Sols, les puissants souverains de ce royaume déchu.

4 septembre

Hollow Knight: Silksong (Cloud, Console et PC) [Game Pass Ultimate et PC Game Pass] : gravissez les hauteurs d’un vaste royaume hanté. Explorez, combattez et survivez dans la peau de Hornet, princesse-protectrice de Hallownest, alors qu’elle découvre un monde régi par la soie et le chant.

Cataclismo (PC) [Game Pass Ultimate et PC Game Pass] : brique par brique, concevez et érigez vos forteresses pour résister à des hordes infinies d’Horreurs dans ce jeu de stratégie en temps réel mêlant gestion de ressources, défense de siège et exploration. Dirigez depuis vos remparts, repoussez les ténèbres et tenez bon face aux créatures surgissant de la Brume.

10 septembre

PAW Patrol World (Cloud, Console et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard] : découvrez le monde du dessin animé La Pat’ Patrouille comme jamais auparavant dans une aventure 3D pleine d’action. Incarnez vos chiots préférés, conduisez leurs véhicules et sauvez la mise en accomplissant des missions et des sauvetages amusants, en solo ou en coopération familiale en écran partagé.

16 septembre

RoadCraft (Cloud et Xbox Series X|S) [Game Pass Ultimate et Game Pass Standard] : à la suite de catastrophes naturelles, RoadCraft vous confie la mission de reconstruire ce qui a été détruit. Prenez le contrôle d’une flotte de plus de 40 véhicules de construction authentiques pour déblayer les débris, réparer routes et ponts, et restaurer les infrastructures essentielles. Affrontez des défis réalistes en solo ou en coopération, dans de vastes environnements dynamiques façonnés par la destruction et la reconstruction.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass le 15 septembre 2025