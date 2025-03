Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en mars 2025

Microsoft présente la liste des jeux qui seront disponibles sur le Xbox Game Pass en mars 2025. On retrouve six titres, soit un de moins que le mois dernier.

Aujourd’hui

Monster Train (Cloud, Console et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard] : Monster Train ajoute une nouvelle dimension stratégique au deck-building roguelike, avec trois niveaux de jeu verticaux à défendre. L’Enfer est gelé et vous êtes le dernier rempart protégeant le dernier bûcher ardent contre les forces célestes. Rétablissez les flammes de l’Inferno.

5 mars

Galacticare (Xbox Series X|S) [Game Pass Standard] : vous êtes le Directeur de Galacticare, une entreprise interstellaire spécialisée dans les soins de santé… et accessoirement le sauveur (rémunéré) de la galaxie. Construisez des hôpitaux, recrutez du personnel et répondez aux attentes des différentes espèces extraterrestres en traitant leurs maladies les plus farfelues. Sauvez la galaxie dans le mode histoire ou laissez libre cours à votre imagination dans le mode bac à sable pour créer l’hôpital de vos rêves.

6 mars

One Lonely Outpost (Cloud, Console et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : transformez une planète aride en un véritable havre de vie dans ce jeu à l’ambiance science-fiction. Terraformez le terrain, cultivez des plantes biologiques ou génétiquement modifiées, et élevez de mignons animaux robotiques. Exploitez des énergies renouvelables, utilisez des drones pour pêcher et récolter des ressources, nouez des liens avec les colons (voire plus si affinités), et découvrez les secrets de cette planète inhospitalière.

11 mars

Enter the Gungeon (Cloud, Console et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard] : un dungeon crawler frénétique où un groupe d’anti-héros tente d’échapper à son passé en explorant un donjon truffé d’armes et de dangers. Tirez, pillez, roulez-boulez et retournez les tables pour atteindre l’ultime trésor : l’arme capable d’effacer le passé.

13 mars

Mullet Madjack (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : un FPS ultra-nerveux qui vous plonge directement dans l’ambiance d’un anime classique. Choisissez votre arme préférée et foncez jusqu’au dernier étage en battant votre record… ou en recommençant.

18 mars

33 Immortals (aperçu) (Cloud, PC et Xbox Series X|S) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : un roguelike coopératif réunissant 33 joueurs. Incarnez une âme damnée qui se rebelle contre le Jugement Dernier. Plongez dans des batailles épiques en coop avec un système de matchmaking ultra-rapide. Coordonnez-vous avec vos alliés pour survivre aux hordes de monstres et aux boss redoutables. Trouvez des reliques puissantes et améliorez votre âme de manière permanente.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass le 15 mars 2025