Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en novembre 2024

Microsoft dévoile la liste des jeux qui vont être disponibles en novembre 2024 sur le Xbox Game Pass. On retrouve sept titres cette fois-ci, soit deux de plus que le mois dernier.

5 novembre

Metal Slug Tactics (Cloud, Console et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : plongez dans ce RPG tactique dynamique agrémenté d’une touche de roguelite et redécouvrez l’action run’n’gun emblématique de la série originale, réinventée. Armez-vous, formez votre escouade et partez à la conquête du champ de bataille pour vaincre l’infâme Armée Rebelle.

6 novembre

Go Mecha Ball (Console) [Maintenant disponible dans le Game Pass Standard] : parcourez des niveaux au style arcade, en utilisant une physique inspirée du flipper et un arsenal d’armes dévastatrices. Détruisez des vagues de robots ennemis, affrontez de grands boss et améliorez votre mécha entre chaque session.

Harold Halibut (Xbox Series X|S) [Maintenant disponible dans le Game Pass Standard] : un jeu narratif fait à la main qui aborde les thèmes de l’amitié et de la vie à bord d’un vaisseau spatial de la taille d’une ville, immergé dans un océan extraterrestre. Rejoignez Harold dans son exploration d’un monde rétro-futur vibrant et dans sa quête de la véritable signification du mot « maison ».

The Rewinder (Console) [Maintenant disponible dans le Game Pass Standard] : un jeu d’aventure et de puzzle en 2D inspiré du folklore chinois traditionnel. Vous incarnez Yun, un « rewinder » capable de pénétrer dans les souvenirs des gens et d’influencer leurs actions. En utilisant des « sens » et en modifiant les « intentions » des autres, vous pouvez changer le cours de l’histoire.

Turnip Boy Robs a Bank (Console) [Maintenant disponible dans le Game Pass Standard] : rejoignez Turnip Boy et l’équipe des Cornichons dans le braquage le plus loufoque de tous les temps. Faites pression sur les gens, dérobez des objets de valeur, affrontez la police et utilisez des outils excentriques achetés sur le dark web pour vous enfoncer dans les coffres de la Banque Botanique.

7 novembre

Goat Simulator Remastered (Cloud, PC et Xbox Series X|S) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : léchez, retournez et foncez tête baissée dans un monde bac à sable chaotique où vous faites les règles. Profitez d’une physique délirante, de graphismes améliorés et de tous les DLC classiques dans un seul pack.

19 novembre

Microsoft Flight Simulator 2024 (Cloud, PC et Xbox Series X|S) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : lancez votre carrière dans l’aviation avec des missions générées dynamiquement, mesurez-vous à d’autres pilotes et explorez le double numérique le plus détaillé du monde à ce jour.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass le 15 novembre 2024