Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en octobre 2024

Microsoft partage la liste des jeux qui vont être disponible en octobre 2024 sur le Xbox Game Pass. Il y a cinq jeux cette fois-ci, soit autant que le mois dernier.

2 septembre

MLB The Show 24 (Console) : Prenez place sur le terrain, vivez des moments décisifs et devenez une légende du baseball dans MLB The Show 24. Chaque joueur a son moment de gloire, chaque histoire mérite d’être racontée. À vous de briller et de montrer ce dont vous êtes capable

Open Roads (Console et PC) : Des secrets de famille bien enfouis. Des indices d’une fortune cachée. Et encore beaucoup de chemin à parcourir avant de trouver la paix. La relation entre Tess Devine et sa mère n’a jamais été simple, mais elles s’apprêtent à entamer ensemble un voyage dans le passé qu’elles ne sont pas près d’oublier.

Sifu (Cloud, Console et PC) : C’est un jeu de combat à la troisième personne avec des mécaniques de Kung Fu réalistes et des scènes d’action dignes des meilleurs films d’arts martiaux. Incarnez un disciple du Pak Mei en quête de vengeance après la perte de sa famille. Seul face à une multitude d’adversaires, sans aucun allié, votre détermination et votre capacité à vous adapter seront essentielles pour découvrir les secrets qui vous mèneront à devenir un Sifu.

7 octobre

Mad Streets (Cloud, Console et PC) : Ce jeu de combat à base de physique mêle fun et stratégie, permettant aux joueurs les plus aguerris de maîtriser des coups précis pour des KO spectaculaires, comme dans les plus beaux moments des combats MMA.

10 octobre

Inscryption (Cloud, Console et PC) : C’est une aventure sombre et mystérieuse qui combine deckbuilding et roguelike, énigmes de style escape room et horreur psychologique. Ce cocktail surprenant vous entraînera dans une histoire où les cartes dissimulent de nombreux secrets macabres. Plongez dans cet univers intrigant où chaque carte dévoile un peu plus de sa noirceur.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass le 15 octobre 2024