Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en septembre 2024

Microsoft détaille la liste des jeux qui vont arriver sur le Xbox Game Pass en septembre 2024. On retrouve cinq titres cette fois-ci, soit deux de plus que le mois dernier.

3 septembre

Star Trucker (Cloud, Console et PC) : prenez le volant de votre poids lourd propulsé par des fusées et partez en mission pour transporter du cargo, récupérer des pièces détachées et rencontrer une bande de routiers interstellaires hauts en couleur dans cette aventure imprégnée d’Americana sur la plus grande route ouverte qui soit… l’espace !

4 septembre

Age of Mythology: Retold (Cloud, PC et Xbox Series X|S) : le jeu vous transporte dans un âge mythique où dieux, monstres et humains s’affrontent. En combinant les meilleurs éléments d’Age of Mythology avec un design de stratégie en temps réel moderne et des visuels renouvelés, Retold offre une expérience épique et innovante, autant pour les anciens que les nouveaux joueurs. Protégez votre domaine, commandez des créatures légendaires et invoquez la puissance des dieux pour écraser vos ennemis.

5 septembre

Expeditions: A MudRunner Game (Cloud, Console et PC) : partez en expédition scientifique dans cette nouvelle aventure tout-terrain, créée par les développeurs de MudRunner et SnowRunner. Menez des missions de recherche, conduisez divers véhicules tout-terrain, utilisez des outils high-tech et gérez votre campement ainsi que votre équipe pour garantir votre succès en milieu sauvage.

11 septembre

Riders Republic (Cloud, Console et PC) : des montagnes enneigées aux canyons arides, explorez librement un immense monde ouvert regroupant les parcs nationaux emblématiques des États-Unis. Enfourchez votre vélo, chaussez vos skis, votre snowboard ou enfilez votre wingsuit et découvrez un paradis sportif où vous établissez vos propres règles.

17 septembre

Train Sim World 5 (Cloud, Console et PC) : relevez de nouveaux défis et assumez de nouveaux rôles en maîtrisant les voies ferrées et les trains de villes emblématiques à travers trois nouvelles lignes. Plongez-vous dans le passe-temps ferroviaire ultime et embarquez pour votre prochaine aventure.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass le 15 septembre 2024