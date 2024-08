Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en août 2024

Microsoft partage la liste des jeux qui vont débarquer dans le Xbox Game Pass en août 2024. Il y a seulement trois titres, mais l’un d’entre eux comprend trois jeux. On peut donc imaginer que Microsoft a jugé cela suffisant.

7 août

Creatures of Ava (Cloud, PC et Xbox Series X|S) : laissez votre empathie vous guider dans ce jeu d’aventure-action où vous devez sauver des créatures. Comprenez et apprivoisez les créatures d’Ava et laissez-les vous mener à travers une variété d’écosystèmes – tout cela dans l’espoir de sauver la planète d’une infection qui consume la vie.

8 août

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (Cloud, Console et PC) : votre marsupial préféré, Crash Bandicoot, est amélioré, déchainé et prêt à danser avec la collection N. Sane Trilogy. Tournez, sautez, écrasez et recommencez en affrontant les défis et aventures des trois jeux originaux : Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back et Crash Bandicoot 3: Warped. Revivez tous vos moments préférés de Crash avec des graphismes entièrement remastérisés.

13 août

Mafia: Definitive Edition (Cloud, Console et PC) : un jeu de tir à la troisième personne avec une mise en scène cinématographique, racontant l’histoire de Tommy Angelo, un chauffeur de taxi travailleur qui se retrouve plongé dans le monde brutal du crime organisé dans l’Amérique des années 1930.

