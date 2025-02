Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en février 2025

Microsoft lève le voile sur les jeux qui seront disponibles sur le Xbox Game Pass en février 2025. On retrouve sept titres, soit autant que le mois dernier.

Aujourd’hui

Far Cry New Dawn (Cloud, Console et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard] : Plongez dans Hope County, situé dans le Montana, transformé et éclatant de couleurs, 17 ans après une catastrophe nucléaire mondiale. Menez la résistance contre les Ravageurs, un groupe de pillards impitoyables déterminés à s’emparer des dernières ressources disponibles.

5 février

Another Crab’s Treasure (Console) [Game Pass Standard] : Partez à l’aventure dans ce soulslike se déroulant dans un monde sous-marin en ruine. Incarnez Kril, un bernard-l’ermite qui doit utiliser les déchets environnants comme carapaces pour se protéger des ennemis bien plus grands que lui. Partez en quête d’un trésor épique pour racheter votre carapace saisie et découvrez les sombres secrets d’un océan pollué.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (Console) [Game Pass Standard] : Formez une équipe de six personnages parmi plus de cent héros et façonnez votre destin dans un monde 2.5D richement conçu, où guerre, intrigues et magie s’entremêlent. Gérez votre ville peuplée de personnages hauts en couleur, amusez-vous avec des mini-jeux variés et plongez dans une histoire inoubliable, débordante de charme.

Starfield (Xbox Series X|S) [Game Pass Standard] : Créez le personnage de votre choix et explorez-le avec une liberté inégalée en vous lançant dans une épopée qui vous permettra de répondre au plus grand mystère de l’humanité.

6 février

Madden NFL 25 (Cloud, Console et PC) [Game Pass Ultimate et PC Game Pass] : Jeu vidéo de football américain développé par EA Sports, célébrant les 25 ans de la franchise Madden.

13 février

Kingdom Two Crowns (Cloud et Console) [Game Pass Ultimate et Game Pass Standard] : Vous devez bâtir votre royaume et le défendre contre la menace des Greed dans un tout nouveau mode campagne, jouable en solo ou en coopératif. Découvrez de nouvelles technologies, unités, ennemis, montures et secrets dans cette nouvelle évolution de la franchise primée de micro-stratégie.

18 février

Avowed (Cloud, PC et Xbox Series X|S) [Disponible avec Game Pass Ultimate et PC Game Pass] : Bienvenue dans les Terres vivantes, une île mystérieuse remplie d’aventure et de dangers. Se déroulant dans le monde fictif d’Eora, introduit pour la première fois dans la saga Pillars of Eternity, Avowed est un RPG d’action en vue à la première personne.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass le 15 février 2025