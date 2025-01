Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en janvier 2025

Microsoft présente la liste des jeux qui seront disponibles en janvier 2025 sur le Xbox Game Pass. Il y a sept titres, soit autant que le mois dernier.

Aujourd’hui

Road 96 (Cloud, Console et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard] : le jeu vous embarque dans un road-trip déjanté. Au cours de ce voyage risqué vers la frontière, vous rencontrerez des personnages et découvrirez leurs histoires et secrets entremêlés dans une aventure en constante évolution. Mais chaque kilomètre vous confrontera à des choix. Vos décisions façonneront votre aventure, influenceront les personnes que vous croisez et peut-être même changeront le monde.

8 janvier

Lightyear Frontier (Game Preview) (Xbox Series X|S) [Game Pass Standard] : créez votre ferme interstellaire dans cette aventure agricole paisible en monde ouvert. Construisez votre ferme durable, cultivez des plantes extraterrestres, personnalisez votre mécha et explorez un nouveau monde plein de mystères jusqu’à trois amis.

My Time at Sandrock (Console) [Game Pass Standard] : le jeu se déroule dans un monde post-apocalyptique, 300 ans après le Jour de la Calamité qui a détruit la plupart des technologies modernes. Collectez des ressources pour construire des machines, liez-vous d’amitié avec les habitants et défendez Sandrock contre les monstres et tout cela en sauvant la ville de la ruine économique.

Robin Hood – Sherwood Builders (Xbox Series X|S) [Game Pass Standard] : rejoignez Robin des Bois et sa bande d’insoumis dans l’Angleterre du XIIe siècle dans leur quête pour une Nottingham libre. Parcourez différentes régions et érigez un village caché tout en aidant les habitants des terres avoisinantes.

Rolling Hills (Console) [Game Pass Standard] : servez des sushis en tant que robot cuisinier dans Rolling Hills, une simulation de vie sur la gestion de votre propre restaurant dans un village chaleureux. Faites-vous de nouveaux amis, achetez des ingrédients, améliorez votre commerce et améliorez la vie de vos voisins tout en perfectionnant votre art.

14 janvier

EA Sports UFC 5 (Cloud et Xbox Series X|S) [Disponible via EA Play dans le Game Pass Ultimate] : déchaînez votre fureur et profitez d’un accès illimité à EA Sports UFC 5, disponible dans le Game Pass Ultimate via EA Play. Les membres peuvent également débloquer le Bruce Lee Bundle et incarner les alter ego du père des arts martiaux mixtes, sans coût supplémentaire, dans la section Avantages du 14 janvier au 11 février.

Diablo (PC) [Game Pass Ultimate et PC Game Pass] : plongez dans la légendaire ville de Tristram avec Diablo, l’action-RPG emblématique qui a marqué l’histoire du genre. Entre une progression captivante, des options de personnalisation riches et des combats palpitants, Diablo vous invite à une aventure mémorable au cœur d’un univers gothique sombre et fascinant.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass le 15 janvier 2025