Hors-Sujet

Alphabet renforce massivement son infrastructure IA avec le rachat d’un spécialiste des data centers

23 Déc. 2025 • 12:40
0

Alphabet, maison mère de Google, accélère sa stratégie autour de l’intelligence artificielle en annonçant l’acquisition d’Intersect, une entreprise fondée en 2016 et spécialisée dans les data centers et les infrastructures énergétiques. Cette opération est évidemment destinée à soutenir l’énorme montée en puissance des capacités de calcul nécessaires au développement de l’IA à grande échelle.

Un investissement de plusieurs milliards pour soutenir l’IA

Dans le cadre de ce rachat, le groupe californien a déboursé 4,75 milliards de dollars en numéraire, tout en reprenant la dette d’Intersect ! Malgré la fusion, la Intersect conservera son identité propre et opérera indépendamment de Google et d’Alphabet. La société collaborera néanmoins étroitement avec les équipes internes du groupe pour concevoir de nouveaux centres de données et diversifier les sources d’énergie. Sundar Pichai, CEO de Google et d’Alphabet, souligne que l’entreprise permettra au groupe « d’étendre ses capacités, d’opérer plus agilement et de repenser les solutions énergétiques afin de stimuler l’innovation et le leadership américain ».

Data Center Serveurs

Alphabet précise en outre que certains actifs existants, notamment au Texas et en Californie, seront détachés pour former une entité indépendante. A noter enfin qu’Intersect restera dirigée par son CEO actuel, Sheldon Kimber.

Des data centers pensés avec l’énergie

Déjà actionnaire minoritaire d’Intersect depuis fin 2024, Alphabet travaillait avec l’entreprise sur un site au Texas combinant production énergétique et data center. L’objectif est de construire de nouvelles infrastructures « sans répercuter les coûts sur les usagers du réseau électrique », un enjeu majeur aux États-Unis.

La finalisation de l’opération de rachat est attendue au premier semestre 2026.

SOURCE

