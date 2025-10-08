IA : Jeff Bezos imagine des data centers dans l’espace pour réduire l’empreinte carbone

Lors du salon Italian Tech Week à Turin, Jeff Bezos, ex-CEO d’Amazon et patron de la société spatiale privée Blue Origin, a exposé sa vision audacieuse de l’avenir de l’IA : pour Bezos, d’ici dix à vingt ans, l’humanité pourrait installer en orbite des centres de données de l’ordre du gigawatt de capacité. Des serveurs spatiaux permettraient de contourner les contraintes énergétiques et environnementales des infrastructures terrestres tout en exploitant l’énergie solaire continue dans l’espace et en évitant au passage les coûts liés à la consommation d’eau sur Terre (eau nécessaire au refroidissement des serveurs d’IA).
Bezos explique : « Ces immenses clusters d’entraînement seront mieux construits dans l’espace, car nous y disposons d’une énergie solaire disponible 24 heures sur 24. Il n’y a ni nuages, ni pluie, ni météo. » Dans l’espace, l’accès permanent au rayonnement solaire et des températures extrêmes favorisent un refroidissement naturel, éliminant ainsi une large part des systèmes énergivores aujourd’hui indispensables aux centres de données terrestres. En théorie, cette approche pourrait rendre les installations spatiales plus rentables que leurs homologues terrestres.
Cette ambition technologique se heurte à des obstacles majeurs, dont le coût exorbitant des lancements, la complexité de la maintenance à distance, la gestion du rayonnement spatial sans oublier les risques mécaniques. Installer des infrastructures massives en orbite exige aussi des avancées dans la robotique, les matériaux spatiaux et les moyens de transport, des conditions qui ne sont pas encore remplies à l’heure actuelle.. Bezos lui-même reconnaît d’ailleurs que ce type de projet nécessitera des décennies de progrès cumulés.
Reste que l’intuition de l’ex-CEO d’Amazon ’inscrit dans un contexte de crise environnementale aiguë : les data centers consomment de plus en plus d’énergie et d’eau — des ressources désormais limitées — et émettent des gaz à effet de serre et des polluants. Dans ces conditions – pour l’instant améliorables à la marge – l’idée de placer des serveurs d’IA dans l’espace n’est sans doute pas si « perchée » que cela…
