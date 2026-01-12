TENDANCES
KultureGeek Internet Meta supprime 550 000 comptes pour se conformer à l’interdiction australienne des moins de 16 ans
Internet

Meta supprime 550 000 comptes pour se conformer à l’interdiction australienne des moins de 16 ans

12 Jan. 2026 • 15:34
0

Meta vient d’annoncer avoir fermé près de 550 000 comptes sur ses plateformes afin de respecter la nouvelle législation australienne interdisant l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Cette mesure, entrée en vigueur le 10 décembre dernier, fait de l’Australie la première démocratie à imposer une telle restriction à grande échelle.

Instagram, Facebook et Threads particulièrement touchés

Selon Meta, les suppressions concernent environ 330 000 comptes Instagram, 173 000 comptes Facebook et 40 000 comptes Threads identifiés comme appartenant à des utilisateurs mineurs. Le géant américain affirme que la conformité à cette loi repose sur un processus évolutif, combinant plusieurs méthodes de détection de l’âge, tout en reconnaissant les limites actuelles de ces outils en l’absence de norme sectorielle commune.

Meta Logo

Une loi stricte assortie de lourdes sanctions

La réglementation australienne impose aux plateformes concernées — dont TikTok, Snapchat, X, Reddit ou encore Twitch — d’empêcher l’inscription et l’utilisation par des mineurs, sous peine d’amendes pouvant atteindre 49,5 millions de dollars australiens. Pour s’y conformer, les acteurs du numérique ont recours à des techniques variées, allant de l’analyse des comportements à la vérification de l’âge via selfies.

Des critiques persistantes de la part des plateformes

Meta s’est montrée critique vis-à-vis de cette interdiction aux moins de 16 ans, estimant que cela risquait d’isoler les adolescents de communautés de soutien en ligne et de les pousser vers des espaces numériques moins encadrés. Le groupe pointe également l’incohérence des systèmes de vérification de l’âge et le manque d’adhésion de certains utilisateurs et parents.

