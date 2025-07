Facebook supprime 10 millions de profils pour lutter contre le spam

Meta renforce ses efforts pour rendre le fil d’actualité de Facebook plus sain. L’entreprise a annoncé avoir supprimé 10 millions de profils usurpant l’identité de grands créateurs de contenu au cours du premier semestre de 2025. Cette initiative s’inscrit dans une vaste campagne contre les contenus spam et inauthentiques, souvent générés par des outils d’intelligence artificielle.

Une offensive contre les comportements inauthentiques

Pour rendre le fil d’actualité plus pertinent et authentique, Meta cible les comptes impliqués dans des pratiques de spam, notamment ceux utilisant des outils d’IA pour produire du contenu à grande échelle. Environ 500 000 comptes supplémentaires, identifiés pour des comportements inauthentiques, ont vu leurs commentaires rétrogradés et la portée de leurs publications réduite. Ces sanctions visent à limiter la monétisation de ces comptes, rendant leur activité moins lucrative.

Meta définit le contenu non original comme des images ou vidéos réutilisées sans créditer leur créateur. Pour contrer ce phénomène, l’entreprise déploie une technologie capable de détecter les vidéos dupliquées et de réduire leur diffusion. Cette démarche s’accompagne de mesures pour promouvoir les publications originales des créateurs, renforçant leur visibilité sur la plateforme.

Cette lutte contre le spam intervient alors que Meta investit massivement dans l’intelligence artificielle. Mark Zuckerberg a annoncé un investissement de centaines de milliards de dollars pour développer une infrastructure d’IA, avec l’objectif de lancer le premier gros chantier de l’entreprise l’an prochain. Paradoxalement, l’essor de l’IA facilite la production massive de contenus de faible qualité, surnommés « AI slop » en anglais, un défi auquel d’autres plateformes sociales font également face.

En renforçant ses outils de détection et ses sanctions, Meta cherche à maintenir la confiance des utilisateurs et à garantir une expérience plus authentique sur Facebook, tout en naviguant dans un paysage numérique transformé par l’IA.