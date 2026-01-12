Albert, l’IA de l’État français, ne sera pas généralisée après des ratés

La Direction interministérielle du numérique (Dinum) annonce que l’outil d’intelligence artificielle Albert ne sera pas étendu au réseau France Services dans sa configuration actuelle. Cette décision sanctionne une phase de test marquée par des dysfonctionnements techniques et des erreurs de réponses signalés par les organisations syndicales.

Des erreurs factuelles bloquent l’adoption d’Albert

L’administration nourrissait l’espoir de voir ce dispositif monter en puissance en 2025 pour assister les citoyens dans leurs démarches administratives. Expérimentée par des conseillers au sein de 48 structures d’accueil, l’outil devait interroger une base de connaissances fiable pour générer des réponses sourcées. Cependant, la réalité du terrain a contredit ces ambitions.

Face aux critiques sur la fiabilité des résultats, l’État renonce à généraliser la solution telle quelle. La Dinum précise néanmoins qu’elle planche déjà sur la création d’un nouvel outil d’intelligence artificielle spécifiquement adapté aux maisons France Services (qui aident les citoyens dans leurs démarches administratives courantes). Elle souligne également que le développement de cette brique défaillante ne représentait qu’une part « minime » du budget annuel de 1,2 million d’euros alloué à l’IA depuis 2024.

Le projet mute vers « Assistant IA » propulsé par Mistral

Malgré ce revers spécifique, la marque Albert perdure en tant qu’interface de programmation (API) connectant les services publics à divers modèles de langage, dont ceux du français Mistral. La Dinum assure que la majorité des projets lancés sous cette bannière sont désormais pérennisés et pleinement opérationnels.

L’initiative « Albert Conversation » a d’ailleurs évolué pour devenir « Assistant IA », une version plus robuste actuellement en test auprès de 10 000 agents publics. Cette expérimentation, prévue pour durer jusqu’en juin 2026, vise à sécuriser les usages en limitant le recours à des solutions externes moins protectrices des données.

Les promoteurs du projet ciblent des applications concrètes pour cet agent conversationnel, allant de la fluidification des procédures judiciaires à l’assistance aux enseignants-chercheurs pour leurs appels à projets. L’objectif est de valider l’utilité de ces assistants numériques au cœur des ministères.

Un point d’étape décisif sera réalisé à l’été 2026. Ce bilan devra non seulement évaluer la performance technique de l’Assistant IA, mais surtout chiffrer précisément le coût d’une éventuelle généralisation à l’ensemble des services de l’État.