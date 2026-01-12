TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Hors-Sujet Albert, l’IA de l’État français, ne sera pas généralisée après des ratés
Hors-Sujet

Albert, l’IA de l’État français, ne sera pas généralisée après des ratés

12 Jan. 2026 • 14:10
1

La Direction interministérielle du numérique (Dinum) annonce que l’outil d’intelligence artificielle Albert ne sera pas étendu au réseau France Services dans sa configuration actuelle. Cette décision sanctionne une phase de test marquée par des dysfonctionnements techniques et des erreurs de réponses signalés par les organisations syndicales.

Intelligence artificielle

Des erreurs factuelles bloquent l’adoption d’Albert

L’administration nourrissait l’espoir de voir ce dispositif monter en puissance en 2025 pour assister les citoyens dans leurs démarches administratives. Expérimentée par des conseillers au sein de 48 structures d’accueil, l’outil devait interroger une base de connaissances fiable pour générer des réponses sourcées. Cependant, la réalité du terrain a contredit ces ambitions.

Face aux critiques sur la fiabilité des résultats, l’État renonce à généraliser la solution telle quelle. La Dinum précise néanmoins qu’elle planche déjà sur la création d’un nouvel outil d’intelligence artificielle spécifiquement adapté aux maisons France Services (qui aident les citoyens dans leurs démarches administratives courantes). Elle souligne également que le développement de cette brique défaillante ne représentait qu’une part « minime » du budget annuel de 1,2 million d’euros alloué à l’IA depuis 2024.

Le projet mute vers « Assistant IA » propulsé par Mistral

Malgré ce revers spécifique, la marque Albert perdure en tant qu’interface de programmation (API) connectant les services publics à divers modèles de langage, dont ceux du français Mistral. La Dinum assure que la majorité des projets lancés sous cette bannière sont désormais pérennisés et pleinement opérationnels.

L’initiative « Albert Conversation » a d’ailleurs évolué pour devenir « Assistant IA », une version plus robuste actuellement en test auprès de 10 000 agents publics. Cette expérimentation, prévue pour durer jusqu’en juin 2026, vise à sécuriser les usages en limitant le recours à des solutions externes moins protectrices des données.

Les promoteurs du projet ciblent des applications concrètes pour cet agent conversationnel, allant de la fluidification des procédures judiciaires à l’assistance aux enseignants-chercheurs pour leurs appels à projets. L’objectif est de valider l’utilité de ces assistants numériques au cœur des ministères.

Un point d’étape décisif sera réalisé à l’été 2026. Ce bilan devra non seulement évaluer la performance technique de l’Assistant IA, mais surtout chiffrer précisément le coût d’une éventuelle généralisation à l’ensemble des services de l’État.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Un commentaire pour cet article :

  • PTrollHan(via l'app )
    12 Jan. 2026 • 16:50
    Forcément, il n’y a tellement pas d’Audit, ni de suivi dans l’administration et les dépenses de la fonction publique, que d’un département à l’autre, chaque collectivités n’en fait qu’à sa sauce ! Une collectivité dans un département vous dira « Non » quand dans un autre département on vous dira « Oui »… C’est affligeant de voir qu’ils n’ont aucun processus national, pire au sein d’une même collectivité, un agent traitera un dossier à sa manière et l’agent assis à 2 mètres du premier, traitera lui aussi à sa manière en acceptant des choses que l’autre n’accepte pas, car AUCUN contrôle de leur hiérarchie (très souvent pas manque de compétence qui ne comprend même pas ce que font leurs agents)…

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

RXJ0528+2838

Astronomie : une étoile morte entourée d’une onde de choc défie les lois connues de l’Univers

12 Jan. 2026 • 18:05
0 Science

L’univers n’a pas encore livré tous ses secrets : observée grâce au Very Large Telescope de l’Observatoire...

panneaux solaires

Panneau solaire tandem pérovskite-silicium : 32,6% d’efficacité et un module à 865 W, le photovoltaïque change d’échelle

12 Jan. 2026 • 17:46
0 Science

Le photovoltaïque n’en finit plus de repousser ses limites, et la fin d’année 2025 a apporté un nouveau jalon très...

Tennis

La Fédération Française de Tennis annonce avoir été piratée avec vol de données

12 Jan. 2026 • 17:28
1 Internet

La Fédération Française de Tennis (FFT) annonce avoir fait l’objet d’une cyberattaque, ce qui a permis aux hackers de...

soldes

🔥 [#Soldes] Les promos High-Tech du 12 janvier

12 Jan. 2026 • 17:13
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Lego Pokemon pikachu 72152

LEGO annonce ses premiers sets Pokémon : Pikachu, Évoli et un coffret Kanto XXL

12 Jan. 2026 • 16:32
0 Matériel

Le Groupe LEGO et The Pokémon Company International officialisent l’arrivée des premiers sets LEGO Pokémon....

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iOS 26.2.1 est en approche sur iPhone pour corriger des bugs

iOS 26.2.1 est en approche sur iPhone pour corriger des bugs

12 Jan. 2026 • 17:45

image de l'article Apple annonce que le nouveau Siri IA utilisera Gemini de Google

Apple annonce que le nouveau Siri IA utilisera Gemini de Google

12 Jan. 2026 • 16:35

image de l'article Apple annonce que 2025 a été une année record pour ses services

Apple annonce que 2025 a été une année record pour ses services

12 Jan. 2026 • 15:21

image de l'article Lexar Touchlock : un SSD portable sécurisé pour l’iPhone, avec déverrouillage NFC et chiffrement matériel

Lexar Touchlock : un SSD portable sécurisé pour l’iPhone, avec déverrouillage NFC et chiffrement matériel

12 Jan. 2026 • 13:40

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site