Actualité Mobiles et Tablettes

Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour décembre 2025

9 Jan. 2026 • 17:01
0

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) partage les données concernant le déploiement de la 4G et de la 5G par les opérateurs en décembre. C’est l’occasion de voir qui a été le plus actif entre Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile.

Bouygues Telecom Orange Free SFR Logos

Le déploiement par Orange, SFR, Bouygues et Free en décembre 2025

Orange a été l’opérateur le plus actif avec 521 nouveaux sites 5G actifs en France. Cela a concerné les bandes de fréquences 700 MHz, 2,1 GHz et 3,5 GHz. L’opérateur historique compte 15 898 sites 5G actifs au total dans toute la France.

SFR est à la deuxième place cette fois-ci avec 387 nouveaux sites 5G actifs. L’opérateur au logo rouge s’est focalisé sur les fréquences 2,1 et 3,5 GHz. Il dispose d’un total de 16 078 nouveaux sites 5G actifs.

En troisième place, on retrouve Bouygues Telecom avec 327 nouveaux sites 5G opérationnels au niveau des bandes de fréquences 2,1 et 3,5 GHz. Il en compte 17 654 au total. Enfin, il y a Free Mobile avec 300 nouveaux sites 5G pour un total de 22 541. Son déploiement a eu lieu pour le 700 MHz et le 3,5 GHz.

53 718 sites 5G sont autorisés en France par l’ANFR, dont 1 222 en Outre-Mer. Parmi eux, 46 957 sites 5G sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. La quasi-totalité de ces implantations 5G est autorisée sur des sites existants, déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G. Seuls 10 sites n’hébergent que de la 5G.

Pour ce qui est de la 4G, voici le déploiement :

  • Bouygues Télécom : 30 829 sites (+206 en décembre 2025) ;
  • Free Mobile : 30 517 sites (+277 sur la même période) ;
  • Orange : 32 327 sites (+133 sur la même période) ;
  • SFR : 30 234 sites (+253 sur la même période).

