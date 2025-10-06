Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour septembre 2025

Les données sont maintenant disponibles en ce qui concerne le déploiement de la 4G et de la 5G par les opérateurs français en septembre. Elles sont mises en ligne par Agence nationale des fréquences (ANFR).

Orange est une nouvelle fois devant

À l’instar des mois précédents, Orange a été l’opérateur le plus actif avec 328 nouveaux sites 5G opérationnels. Cela a concerné toutes les bandes de fréquences disponibles, à savoir 700 MHz, 2,1 GHz et 3,5 GHz. L’opérateur historique compte au total 14 797 sites 5G à ce jour.

Bouygues Telecom a été à la deuxième place en septembre avec 207 nouveaux sites 5G opérationnels, pour un total de 16 800 dans le pays. Ici, le déploiement a concerné les bandes de fréquences 2,1 et 3,5 GHz. SFR n’est pas très loin derrière avec 192 nouveaux sites 5G, pour un total de 15 345. À l’instar de son concurrent, le déploiement s’est fait au niveau du 2,1 et 3,5 GHz.

La dernière place cette fois-ci a été Free Mobile avec 122 nouveaux sites 5G opérationnels, pour un total de 21 938 dans l’Hexagone. L’opérateur de Xavier Niel a déployé sur le 700 MHz et 3,5 GHz.

45 103 sites 5G sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. La quasi-totalité de ces implantations 5G est autorisée sur des sites existants, déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G. Seuls 10 sites n’hébergent que de la 5G.

Et voici le détail concernant le déploiement de la 4G :