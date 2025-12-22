Des robotaxis Waymo s’arrêtent brutalement en plein San Francisco suite à un blackout électrique

Les images sont spectaculaires : le service de robotaxis Waymo a été temporairement suspendu à San Francisco après une qu’unepanne d’électricité ait touché une grande partie de la ville. En quelques heures, de nombreuses voitures autonomes se sont retrouvées immobilisées au milieu des rues et des carrefours, provoquant des embouteillages monstres… et de vives réactions sur les réseaux sociaux où les photos et de vidéos de véhicules bloqués ont largement circulé.

Des infrastructures urbaines mises en cause

Waymo a confirmé l’interruption de son service de transport à la demande dans toute la baie de San Francisco. « Nous avons temporairement suspendu nos services en raison de la panne électrique généralisée », a déclaré la porte-parole de l’entreprise Suzanne Philion, précisant que les équipes travaillaient en coordination avec les autorités locales pour évaluer la stabilité des infrastructures.

This is insane, Waymo vehicles all over SF are bricked due to a power outage. https://t.co/2AnKB80Qj7 pic.twitter.com/HnHPjq7FcB — Nic Cruz Patane (@niccruzpatane) December 21, 2025

Un incident révélateur des limites actuelles

Si l’entreprise n’a pas détaillé les causes exactes de l’incident, plusieurs hypothèses émergent. La coupure de courant a notamment entraîné l’arrêt de nombreux feux de signalisation, un élément clé pour la navigation des véhicules autonomes. Une perturbation des réseaux cellulaires ou des flux de données de trafic pourrait également avoir affecté les systèmes de conduite. A noter que cet incident survient alors que Waymo revendique près de 450 000 trajets hebdomadaires (un chiffre en forte hausse).

Power outage took out the waymos RIP pic.twitter.com/DPte8oOGku — Vincent Woo (@fulligin) December 21, 2025

À l’origine du blackout, un incendie dans une sous-station électrique de Pacific Gas & Electric aurait privé d’électricité jusqu’à 120 000 foyers. Bien que le courant ait été rétabli pour une majorité d’entre eux, des dizaines de milliers de clients restaient impactés ce dimanche 21 décembre.