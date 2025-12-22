TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Hors-Sujet Des robotaxis Waymo s’arrêtent brutalement en plein San Francisco suite à un blackout électrique
Hors-Sujet

Des robotaxis Waymo s’arrêtent brutalement en plein San Francisco suite à un blackout électrique

22 Déc. 2025 • 9:45
0

Les images sont spectaculaires : le service de robotaxis Waymo a été temporairement suspendu à San Francisco après une qu’unepanne d’électricité ait touché une grande partie de la ville. En quelques heures, de nombreuses voitures autonomes se sont retrouvées immobilisées au milieu des rues et des carrefours, provoquant des embouteillages monstres… et de vives réactions sur les réseaux sociaux où les photos et de vidéos de véhicules bloqués ont largement circulé.

Des infrastructures urbaines mises en cause

Waymo a confirmé l’interruption de son service de transport à la demande dans toute la baie de San Francisco. « Nous avons temporairement suspendu nos services en raison de la panne électrique généralisée », a déclaré la porte-parole de l’entreprise Suzanne Philion, précisant que les équipes travaillaient en coordination avec les autorités locales pour évaluer la stabilité des infrastructures.

Un incident révélateur des limites actuelles

Si l’entreprise n’a pas détaillé les causes exactes de l’incident, plusieurs hypothèses émergent. La coupure de courant a notamment entraîné l’arrêt de nombreux feux de signalisation, un élément clé pour la navigation des véhicules autonomes. Une perturbation des réseaux cellulaires ou des flux de données de trafic pourrait également avoir affecté les systèmes de conduite. A noter que cet incident survient alors que Waymo revendique près de 450 000 trajets hebdomadaires (un chiffre en forte hausse).

À l’origine du blackout, un incendie dans une sous-station électrique de Pacific Gas & Electric aurait privé d’électricité jusqu’à 120 000 foyers. Bien que le courant ait été rétabli pour une majorité d’entre eux, des dizaines de milliers de clients restaient impactés ce dimanche 21 décembre.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Robotaxi Hors-Sujet

Robotaxis : des actionnaires attaquent en justice Tesla et Elon Musk et font plonger l’action du groupe

Robotaxi Matériel

Tesla lance ses premiers robotaxis à Austin

Waymo toyota Hors-Sujet

Waymo et Toyota signent un accord… en vue de la voiture autonome « pour tous » ?

Waymo Voiture Sans Chauffeur Robotaxi Hors-Sujet

Waymo sous le coup d’une enquête fédérale après un incident impliquant un bus scolaire

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Chronopost Livreur

Chronopost piraté ? Les données de 860 000 Français ont fuité

22 Déc. 2025 • 20:44
0 Internet

C’est reparti pour un piratage en France, avec cette fois Chronopost dans le viseur. Un hacker revendique avoir collecté les données...

Nokia Logo

Nokia France va bien supprimer plus de 400 emplois

22 Déc. 2025 • 20:09
0 Hors-Sujet

La branche française de Nokia a officialisé un accord avec les organisations syndicales majoritaires pour réduire ses effectifs de...

Intelligence Artificielle

Malgré la pression de Trump, New York adopte une loi sur la sécurité de l’IA

22 Déc. 2025 • 17:45
0 Logiciels

Les menaces de la Maison blanche seront restées sans effets : l’État de New York a légiféré pour mieux...

La Poste Logo

Cyberattaque : la panne de La Banque Postale et La Poste continue

22 Déc. 2025 • 17:22
0 Internet

Le groupe La Poste est frappé ce lundi par une cyberattaque d’ampleur qui rend inaccessibles ses services numériques, ainsi que La...

The Odyssey

L’Odyssée : premier teaser pour le péplum de Nolan

22 Déc. 2025 • 16:33
0 Geekeries

Christopher Nolan a enfin levé le voile sur L’Odyssée, son prochain long-métrage dont la sortie en salles est fixée au...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple Watch : le VPN de Free Mobile n’est pas disponible

Apple Watch : le VPN de Free Mobile n’est pas disponible

22 Dec. 2025 • 19:37

image de l'article ChatGPT va retirer le mode vocal sur son application Mac

ChatGPT va retirer le mode vocal sur son application Mac

22 Dec. 2025 • 19:12

image de l'article iPhone Fold : Apple teste un verre flexible ultra-fin pour son pliable

iPhone Fold : Apple teste un verre flexible ultra-fin pour son pliable

22 Dec. 2025 • 16:45

image de l'article iPhone et RAM à prix élevés : Apple se tourne massivement vers Samsung

iPhone et RAM à prix élevés : Apple se tourne massivement vers Samsung

22 Dec. 2025 • 16:03

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site