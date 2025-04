Waymo et Toyota signent un accord… en vue de la voiture autonome « pour tous » ?

Il y a encore beaucoup de conditionnel : Waymo et Toyota viennent de signer un accord préliminaire avant un possible partenariat qui pourrait mener au développement d’une nouvelle plateforme de véhicule autonome. Cette collaboration en devenir pourrait notamment soutenir un service de robotaxi et éventuellement intégrer la technologie de conduite autonome de Waymo dans de futurs véhicules commerciaux de Toyota. Bien que l’accord reste pour l’instant au stade « exploratoire » et n’inclue aucun engagement concret, les deux sociétés ont exprimé des objectifs communs en matière de sécurité et d’élargissement de l’accès à la mobilité : Toyota rêve toujours d’un futur sans accidents de la route, un objectif à priori en phase avec la mission de Waymo consistant à faire progresser la conduite automatisée.

Cette annonce intervient peu après des déclarations du CEO d’Alphabet, Sundar Pichai, laissant entendre que Waymo pourrait se diriger vers le marché des véhicules autonomes pour les particuliers — un changement plus que notable par rapport à l’ancien modèle centré sur les robotaxis. On note aussi que depuis peu Waymo collabore de plus en plus avec des entreprises externes pour la gestion de ses opérations. La filiale d’Alphabet travaille désormais avec les sociétés Moove et Uber pour gérer l’entretien des véhicules et la gestion des services de flotte dans plusieurs villes américaines (Phoenix, Austin et bientôt Atlanta).