Waymo va tester pour la première fois ses véhicules autonomes en dehors des États-Unis

Waymo prévoit d’étendre ses opérations de voitures autonomes au Japon, ce qui est une première : jusqu’ici la société avait limité ses essais sur le seul territoire américain. À partir du début de l’année 2025, les véhicules Jaguar I-PACE de Waymo seront testés à Tokyo, notamment dans certains quartiers clés comme Shinjuku et Shibuya. Des conducteurs de la compagnie de taxis japonaise Nihon Kotsu seront derrière le volant pour cartographier la ville durant cette première phase expérimentale. Les données collectées sur une période de plusieurs trimestres serviront à entraîner le système de conduite autonome de Waymo.

En parallèle, Waymo recréera les conditions de conduite de Tokyo sur un circuit fermé aux États-Unis afin de perfectionner encore davantage sa technologieme de conduite autono. Bien qu’aucune date de lancement d’un service de robotaxi n’ait été encore annoncée, le partenariat avec l’application de taxis japonaise « GO » laisse présager l’arrivée prochaine d’un service commercial. A noter que le Japon était devenu une destination logique pour Waymo depuis que le pays a voté des lois autorisant la conduite autonome de niveau 4.

Aux États-Unis, Waymo opère déjà dans les villes de Phoenix, San Francisco et Los Angeles, et prévoit de s’étendre à Austin et Atlanta grâce à un financement de 5,6 milliards de dollars. Le prochain déploiement majeur de Waymo se fera à Miami, où les tests de ses Jaguar I-PACE autonomes commenceront durant le premier trimestre 2025.