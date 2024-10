Waymo lève 5,6 milliards de dollars pour ses voitures autonomes

Waymo annonce avoir levé 5,6 milliards de dollars auprès d’investisseurs, notamment son actionnaire de contrôle Alphabet (Google), signe de l’ambition de cette jeune société sur le marché des voitures autonomes.

Une levée de 5,6 milliards de dollars pour Waymo

Waymo a indiqué qu’outre Alphabet, investisseur le plus important de ce nouveau tour de table, avaient participé la société de capital-investissement Andreessen Horowitz, bien connue du secteur technologique, ainsi que les gestionnaires d’actifs Fidelity et T. Rowe Price. Se sont aussi joints à l’opération les sociétés d’investissement Silver Lake Partners, Perry Creek Capital et Tiger Global Management.

La société avait déjà levé 3,2 milliards de dollars en 2020 puis 2,5 milliards en 2021. Le projet de conduite autonome a été lancé en 2009 par Google, avant de devenir une société à part entière en 2016 et de prendre son nom actuel.

Elle a commencé à tester des véhicules sans chauffeur en conditions réelles en 2010, et opère désormais une flotte de taxis autonomes à San Francisco, Phoenix et Los Angeles. Le groupe prévoit de se lancer à Austin et Atlanta en 2025 via un partenariat avec la plateforme de véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC) Uber. Waymo affirme assurer désormais 100 000 trajets payants par semaine.

En juin, Waymo a ouvert au grand public son service à San Francisco, jusqu’ici réservé aux testeurs, comme elle l’avait déjà fait en 2020 à Phoenix.

De nombreuses entreprises sont engagées dans une course à l’autonomie, Waymo possédant actuellement une longueur d’avance sur Cruise (filiale de General Motors), Tesla ou Zoox (Amazon). Début octobre, Tesla a dévoilé son robotaxi, baptisé Cybercab, mais a révélé que sa production ne devrait pas commencer avant 2026.

En mai, l’Agence américaine de sécurité routière (NHTSA) a ouvert une enquête sur le groupe après avoir reçu plusieurs signalements de manœuvres en infraction avec le code de la route et de collisions avec divers objets immobiles.