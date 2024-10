Cybercab et Robovan : Elon Musk présente deux véhicules autonomes futuristes, sans volant ni pédales

Ce jeudi 10 octobre à Hollywood, Elon Musk a dévoilé le Cybercab, une voiture futuriste sans volant ni pédales. Toujours aussi optimiste, Musk estime que ce taxi autonome à deux portes devrait entrer en production d’ici à peine trois ans, soit en 2026. Très peu de détails techniques ont été révélés, mais Musk a présenté un premier prototype prototype fonctionnel, ce dernier étant même capable de rouler dans les rues du Warner Bros Studio. Ce véhicule, qui incarne la vision de l’avenir de Tesla, pourrait être vendu à moins de 30 000 dollars, un prix à priori extrêmement compétitif et qui pourrait radicalement transformer le marché de l’automobile.

Le Cybercab n’est pas le seul projet novateur dévoilé par Musk lors de cette longue présentation. L’entrepreneur star a également introduit le Robovan, un véhicule autonome capable de transporter jusqu’à 20 personnes qui concurrencera directement les bus traditionnels. Comme le Cybercab, le Robovan partage un design similaire (c’est à dire très futuriste) et est conçu pour répondre aux besoins de transport en commun sans conducteur.

Elon Musk a souligné l’impact économique que pourraient avoir ces véhicules autonomes, évoquant la possibilité pour les propriétaires de rentabiliser leur Cybercab en l’utilisant comme un service de transport similaire à Uber. Les utilisateurs pourraient louer leur voiture lorsqu’ils ne l’utilisent pas, générant ainsi des revenus. Cette vision de l’autonomie partagée pourrait révolutionner l’industrie du transport et introduire de nouveaux modèles économiques.

