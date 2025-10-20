Waymo sous le coup d’une enquête fédérale après un incident impliquant un bus scolaire

La NHTSA a annoncé l’ouverture d’une enquête préliminaire après qu’un robotaxi de Waymo a contourné un bus scolaire arrêté à Atlanta, en Géorgie. Le véhicule autonome est passé devant un bus aux feux rouges clignotants, marquages d’arrêt déployés, alors que des enfants descendaient. Selon l’agence, l’incident est lié à un système de conduite de cinquième génération exploité sans conducteur humain à bord. La NHTSA estime que « la probabilité d’autres incidents similaires est élevée ».
Waymo explique que son véhicule ne pouvait pas détecter les feux clignotants ou le panneau d’arrêt car le bus obstruait partiellement la sortie. La firme affirme avoir déjà déployé une mise à jour logicielle pour corriger cette lacune et annonce poursuivre le développement d’un correctif. « La sécurité est notre priorité absolue… nous parcourons des centaines de milliers de trajets entièrement autonomes par semaine dans certains des environnements de conduite les plus exigeants aux États-Unis », a déclaré la société.
Waymo étend rapidement ses services à travers les États‐Unis — notamment à Atlanta, Austin, la Silicon Valley, et envisage d’autres villes pour 2026. Tout en revendiquant un taux d’accidents « bien inférieur » à celui des conducteurs humains, la société doit désormais démontrer sa capacité à gérer des scénarios à haut risque… comme les arrêts de bus scolaires. La NHTSA avait déjà enquêté en 2023 et 2024 sur d’autres incidents, notamment des sorties de voie ou des collisions avec des barrières. À ce titre, l’issue de cette enquête pourrait non seulement définir l’avenir de Waymo, mais aussi servir à mieux encadrer la sécurité des véhicules autonomes avant (ou pendant) leur intégration à plus grande échelle.
