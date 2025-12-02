YouTube lance Recap, votre rétrospective façon Spotify Wrapped

YouTube répond aux attentes de sa communauté en lançant Recap, un outil d’analyse annuel directement inspiré du célèbre format Wrapped de Spotify. Cette nouvelle fonctionnalité propose aux utilisateurs de revivre leur année à travers une série de statistiques basées sur leur historique de visionnage de vidéos.

Un bilan personnalisé avec YouTube Recap

Conçu pour mettre en lumière vos habitudes de consommation, YouTube Recap génère jusqu’à 12 cartes interactives. Celles-ci s’appuient sur les données de l’année écoulée pour illustrer vos préférences, qu’il s’agisse de vos chaînes favorites ou des sujets que vous avez explorés en profondeur.

L’outil va au-delà du simple classement. Il analyse l’évolution de vos habitudes de visionnage et peut même inclure votre consommation musicale si vous avez écouté beaucoup de titres sur la plateforme. Pour clôturer cette rétrospective, l’algorithme vous attribue un type de personnalité spécifique, censé refléter votre profil de spectateur basé sur les vidéos que vous avez aimées.

Le déploiement de cette fonctionnalité débute dès aujourd’hui pour les utilisateurs aux États-Unis et au Canada. La disponibilité dans le reste du monde est prévue pour cette semaine.

Pour consulter votre bilan, plusieurs options s’offrent à vous :

Sur mobile : la fonction apparaît dans les onglets « Accueil » ou « Vous » de l’application YouTube

la fonction apparaît dans les onglets « Accueil » ou « Vous » de l’application YouTube Sur ordinateur : les utilisateurs peuvent accéder à leur rétrospective via l’adresse youtube.com/recap une fois celle-ci active sur leur compte

Il est impératif de disposer de la version 18.43 ou supérieure de l’application YouTube sur Android ou iOS pour profiter de cette nouveauté sur mobile.