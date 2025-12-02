YouTube lance Recap, votre rétrospective façon Spotify Wrapped

YouTube répond aux attentes de sa communauté en lançant Recap, un outil d’analyse annuel directement inspiré du célèbre format Wrapped de Spotify. Cette nouvelle fonctionnalité propose aux utilisateurs de revivre leur année à travers une série de statistiques basées sur leur historique de visionnage de vidéos.
Conçu pour mettre en lumière vos habitudes de consommation, YouTube Recap génère jusqu’à 12 cartes interactives. Celles-ci s’appuient sur les données de l’année écoulée pour illustrer vos préférences, qu’il s’agisse de vos chaînes favorites ou des sujets que vous avez explorés en profondeur.
L’outil va au-delà du simple classement. Il analyse l’évolution de vos habitudes de visionnage et peut même inclure votre consommation musicale si vous avez écouté beaucoup de titres sur la plateforme. Pour clôturer cette rétrospective, l’algorithme vous attribue un type de personnalité spécifique, censé refléter votre profil de spectateur basé sur les vidéos que vous avez aimées.
Le déploiement de cette fonctionnalité débute dès aujourd’hui pour les utilisateurs aux États-Unis et au Canada. La disponibilité dans le reste du monde est prévue pour cette semaine.
Pour consulter votre bilan, plusieurs options s’offrent à vous :
Il est impératif de disposer de la version 18.43 ou supérieure de l’application YouTube sur Android ou iOS pour profiter de cette nouveauté sur mobile.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Bouygues Telecom annonce aujourd’hui le lancement d’un nouveau forfait B&You qui intègre un abonnement Deezer Premium. Cela va donc...
Nouvelle cyberattaque en France, avec Leroy Merlin qui annonce avoir été piraté, entraînant le vol des données des...
Après plusieurs années d’attente et plusieurs ajustements créatifs, l’adaptation télévisée du jeu...
C’est une découverte astronomique, au premier sens du terme : des chercheurs viennent en effet d’identifier ce qui pourrait bien...
Malgré le contexte de la guerre avec la Russie (ou peut être à cause de contexte), l’Ukraine franchit un cap technologique...
2 Dec. 2025 • 20:34
2 Dec. 2025 • 19:37
2 Dec. 2025 • 18:44
2 Dec. 2025 • 17:55