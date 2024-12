Spotify Wrapped 2024 est enfin disponible avec votre rétrospective musicale

Le Spotify Wrapped 2024 est désormais disponible pour l’ensemble des utilisateurs du service de streaming. Cette rétrospective permet d’avoir des données sur ce que vous avez écouté tout au long de l’année.

Spotify Wrapped 2024 est là

Comment accéder à votre Spotify Wrapped ? Assurez-vous d’avoir l’application iOS ou Android de Spotify à jour. Vous pouvez installer la dernière version en date depuis l’App Store (iOS) ou le Play Store (Android). Une fois que c’est fait, ouvrez l’application et vous devriez voir le Wrapped apparaître sur la page d’accueil. Il suffit d’appuyer dessus pour avoir accès à un système de stories et connaître vos musiques, artistes et albums les plus écoutés tout au long de l’année. Vous pouvez ensuite partager le contenu sur les réseaux sociaux.

Il y a des nouveautés cette année, dont un système pour mesurer l’évolution de ses goûts musicaux au fil des mois et une statistique insolite pour chaque utilisateur (comme le fait d’écouter le même morceau pendant plusieurs dizaines de jours d’affilée). Il y a également le Wrapped pour les livres audio, mais cela concerne uniquement les pays anglophones cette fois. Il faudra attendre l’année prochaine pour la France et d’autres pays.

Cette année, le Spotify Wrapped a par ailleurs une touche d’intelligence artificielle : la société s’est associée à Google pour exploiter son assistant de prise de notes NotebookLM, qui peut générer un podcast avec deux animateurs virtuels qui discutent des recherches de l’utilisateur. Dans Spotify, les animateurs parlent de vos chansons, artistes et genres préférés de l’année. Cela concerne quelques pays : États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, Irlande et Suède.