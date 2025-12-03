TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Amazon Web Services (AWS) dévoile Amazon Nova 2 et Nova Forge, de l’IA personnalisable pour les entreprises
Internet

Amazon Web Services (AWS) dévoile Amazon Nova 2 et Nova Forge, de l’IA personnalisable pour les entreprises

3 Déc. 2025 • 12:15
0

Lors de sa conférence annuelle re:Invent 2025, AWS a levé le voile sur une nouvelle génération de ses modèles d’intelligence artificielle, Amazon Nova 2, et introduit un service inédit destiné aux entreprises : Nova Forge. L’objectif de ces nouveaux outils d’IA est d’offrir des modèles d’IA puissants, multimodaux, et surtout personnalisables selon les données propres à chaque organisation.

Une famille Nova enrichie et polyvalente

Nova 2 se compose de quatre modèles adaptés à divers usages : Nova 2 Lite pour des tâches courantes à faible coût, Nova 2 Pro pour des traitements complexes, Nova 2 Sonic pour des interactions vocale-à-vocale, et Nova 2 Omni, un modèle multimodal capable de gérer texte, image, vidéo ou audio — et de générer texte et images.

Nova 2 Omni offre une interface unifiée permettant de simplifier le développement d’applications complexes : transcription audio, analyse de vidéos, génération d’images ou de contenu visuel, tout est désormais centralisé.

Intelligence Artificielle Cerveau Puce

Nova Forge : l’IA sur mesure grâce aux données internes

Avec Nova Forge, AWS donne la possibilité aux entreprises de partir d’un modèle Nova pré-entraîné (ou en cours d’entraînement), puis d’affiner ce modèle avec leurs propres données — un processus souvent réservé jusqu’ici aux laboratoires spécialisés. Cette personnalisation passe par des phases de pré-entraînement, d’entraînement intermédiaire ou de « fine-tuning », tout en conservant les capacités de base du modèle.

Nova Forge intègre aussi des outils pour encadrer l’IA, comme des réglages de sécurité, des fonctions de récompense en cas d’apprentissage par renforcement, et des garde-fous pour minimiser les dérives.

Des cas d’usage concrets dès aujourd’hui

Les premiers clients – dont plusieurs sociétés majeures – utilisent déjà Nova Forge pour développer des modèles taillés sur mesure : modération de contenu, automatisation de services client, analyse multimédia, ou encore automatisation de processus pour les métier critiques.

AWS propose donc désormais une alternative concrète aux modèles open-source ou API fermées, avec un équilibre entre flexibilité, contrôle des données et puissance de calcul, le tout « nourri » par l’infrastructure cloud d’AWS. L’ère des IA génériques pourrait bien laisser place à des intelligences sur-mesure, bâties autour des besoins réels des organisations et des entreprises.

 

SOURCETechcrunch

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Amazon Logo Batiment Internet

Amazon : bons résultats grâce au cloud et à l’IA, malgré des perspectives prudentes

Amazon Logo Internet

Amazon annonce investir 50 milliards de dollars pour l’IA

Amazon AWS Basket IA Television Hors-Sujet

Amazon (AWS) et la NBA s’associent pour des fonctions d’IA pendant les matchs de basket

OpenAI Logo Hors-Sujet

IA et cloud : OpenAI et Amazon (AWS) signent un accord de 38 milliards de dollars

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

comete

Les astronomes découvrent des volcans de glace sur la Comète interstellaire 3I/Atlas

3 Déc. 2025 • 10:50
0 Science

Arrivée dans notre Système solaire au cœur de l’été 2025, la comète interstellaire 3I/Atlas continue de...

Mistral AI Logo

Le français Mistral AI lance Mistral 3, de nouveaux modèles IA open source performants

3 Déc. 2025 • 9:26
1 Internet

Mistral AI, l’entreprise française d’intelligence artificielle, annonce aujourd’hui le lancement de Mistral 3, sa nouvelle...

Android 16 QPR2

Android 16 : la deuxième grosse mise à jour est disponible avec des nouveautés

3 Déc. 2025 • 8:53
0 Mobiles / Tablettes

Google propose au téléchargement Android 16 QPR2, ce qui correspond à la deuxième grosse mise à jour pour le...

Sam Altman

OpenAI (ChatGPT) déclare une « alerte rouge » après les succès de Gemini pour l’IA

2 Déc. 2025 • 22:40
1 Internet

Face à une concurrence qui s’intensifie dangereusement, Sam Altman, le patron d’OpenAI, a décrété une «...

Banana Fish

Amazon Prime Video retire un doublage généré par IA après les critiques

2 Déc. 2025 • 22:23
0 Geekeries

Amazon Prime Video a décidé de supprimer un doublage généré par intelligence artificielle pour l’anime Banana...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Face à la pression, le gouvernement indien recule sur son app intégrée à l’iPhone (oui mais …)

Face à la pression, le gouvernement indien recule sur son app intégrée à l’iPhone (oui mais …)

3 Dec. 2025 • 11:15

image de l'article Apple TV : le film To the Moon arrive enfin dans l’Apple TV français, et les Fraggles préparent Noël

Apple TV : le film To the Moon arrive enfin dans l’Apple TV français, et les Fraggles préparent Noël

3 Dec. 2025 • 9:45

image de l'article L’Allemagne étudie les changements d’Apple pour l’App Tracking Transparency

L’Allemagne étudie les changements d’Apple pour l’App Tracking Transparency

3 Dec. 2025 • 8:23

image de l'article ChatGPT prépare son intégration avec l’application Santé d’Apple

ChatGPT prépare son intégration avec l’application Santé d’Apple

2 Dec. 2025 • 22:07

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site