Amazon Web Services (AWS) dévoile Amazon Nova 2 et Nova Forge, de l’IA personnalisable pour les entreprises

Lors de sa conférence annuelle re:Invent 2025, AWS a levé le voile sur une nouvelle génération de ses modèles d’intelligence artificielle, Amazon Nova 2, et introduit un service inédit destiné aux entreprises : Nova Forge. L’objectif de ces nouveaux outils d’IA est d’offrir des modèles d’IA puissants, multimodaux, et surtout personnalisables selon les données propres à chaque organisation.

Une famille Nova enrichie et polyvalente

Nova 2 se compose de quatre modèles adaptés à divers usages : Nova 2 Lite pour des tâches courantes à faible coût, Nova 2 Pro pour des traitements complexes, Nova 2 Sonic pour des interactions vocale-à-vocale, et Nova 2 Omni, un modèle multimodal capable de gérer texte, image, vidéo ou audio — et de générer texte et images.

Nova 2 Omni offre une interface unifiée permettant de simplifier le développement d’applications complexes : transcription audio, analyse de vidéos, génération d’images ou de contenu visuel, tout est désormais centralisé.

Nova Forge : l’IA sur mesure grâce aux données internes

Avec Nova Forge, AWS donne la possibilité aux entreprises de partir d’un modèle Nova pré-entraîné (ou en cours d’entraînement), puis d’affiner ce modèle avec leurs propres données — un processus souvent réservé jusqu’ici aux laboratoires spécialisés. Cette personnalisation passe par des phases de pré-entraînement, d’entraînement intermédiaire ou de « fine-tuning », tout en conservant les capacités de base du modèle.

Nova Forge intègre aussi des outils pour encadrer l’IA, comme des réglages de sécurité, des fonctions de récompense en cas d’apprentissage par renforcement, et des garde-fous pour minimiser les dérives.

Des cas d’usage concrets dès aujourd’hui

Les premiers clients – dont plusieurs sociétés majeures – utilisent déjà Nova Forge pour développer des modèles taillés sur mesure : modération de contenu, automatisation de services client, analyse multimédia, ou encore automatisation de processus pour les métier critiques.

AWS propose donc désormais une alternative concrète aux modèles open-source ou API fermées, avec un équilibre entre flexibilité, contrôle des données et puissance de calcul, le tout « nourri » par l’infrastructure cloud d’AWS. L’ère des IA génériques pourrait bien laisser place à des intelligences sur-mesure, bâties autour des besoins réels des organisations et des entreprises.