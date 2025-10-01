Amazon (AWS) et la NBA s’associent pour des fonctions d’IA pendant les matchs de basket

La National Basketball Association (NBA) et Amazon Web Services (AWS) ont officialisé un partenariat pluriannuel afin, notamment, de proposer des fonctionnalités s’appuyant sur l’intelligence artificielle. Ensemble, ils lancent NBA Inside the Game, une plateforme d’intelligence conçue pour enrichir l’expérience des supporters grâce à des statistiques générées par IA.

Une nouvelle plateforme d’intelligence pour le basketball

Cette collaboration positionne AWS comme le partenaire cloud et IA officiel de la NBA ainsi que de ses ligues affiliées, telles que la WNBA, la NBA G League, la Ligue africaine de basket-ball et NBA Take-Two Media.

L’initiative NBA Inside the Game a pour but de fournir aux fans une compréhension plus profonde du match. La plateforme sera intégrée sur tous les canaux numériques de la ligue, notamment l’application mobile, le site NBA.com et les réseaux sociaux. L’objectif est d’améliorer les retransmissions en direct en offrant des clés d’analyse inédites sur les performances des équipes et des joueurs.

Pour ce faire, la NBA s’appuiera sur l’infrastructure et les capacités d’intelligence artificielle d’AWS. Les statistiques avancées seront accessibles pendant les matchs, y compris lors des diffusions sur Prime Video, permettant d’apprécier plus finement l’impact d’un joueur sur le déroulement d’une rencontre.

L’IA au cœur de l’analyse en temps réel

La plateforme traite les données issues du suivi des joueurs en analysant les mouvements de 29 parties du corps pour chaque athlète. Ce flux de données massif permet de contextualiser les actions de jeu et de générer des informations pertinentes en temps réel.

De plus, l’outil Play Finder utilisera des services comme Amazon Bedrock et Amazon SageMaker pour analyser des milliers de matchs. Il rendra les archives vidéo de la NBA consultables à l’échelle d’une seule action, aidant les fans et les commentateurs à identifier des schémas offensifs récurrents en croisant les séquences avec des analyses avancées.

Dès la saison 2025-26, la NBA et Amazon proposeront des statistiques pour mesurer des aspects du jeu jusqu’ici non quantifiés. La première d’entre elles sera le Defensive Box Score. Cette nouvelle donnée vise à quantifier les contributions défensives qu’un score traditionnel ne capture pas. Grâce à des algorithmes d’IA, le système identifiera en temps réel le défenseur principal sur chaque joueur offensif, ajoutant des indicateurs comme la pression sur le porteur du ballon, les prises à deux ou les changements défensifs.

Cet accord technologique étend une relation déjà existante entre la NBA et Amazon. En effet, la saison actuelle marque le début d’un contrat de droits de diffusion de 11 ans avec Prime Video. Le service de streaming assure la diffusion mondiale de 66 matchs de saison régulière, avec la promesse d’intégrer de nouvelles fonctionnalités interactives pour les spectateurs.