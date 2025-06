Le patron d’Amazon admet que l’IA va remplacer certains employés

Dans un mémo adressé aux employés, Andy Jassy, le patron d’Amazon, a révélé que les progrès en intelligence artificielle entraîneront une réduction des effectifs au cours des prochaines années. Sans préciser l’ampleur des suppressions de postes, il attribue ce changement aux « gains d’efficacité grâce à une utilisation intensive de l’IA dans l’entreprise ».

L’IA redéfinit le travail chez Amazon

Andy Jassy explique que l’intégration accrue de l’IA générative et des agents automatisés transformera les méthodes de travail. « Nous aurons besoin de moins de personnes pour certains postes actuels, et de plus de personnes pour d’autres types de postes », écrit-il. Cette transition s’inscrit dans une stratégie où Amazon développe plus de 1 000 services et applications d’IA, un chiffre qu’il qualifie de « petite fraction » des projets à venir.

Depuis 2022, Amazon a déjà supprimé plus de 27 000 emplois, touchant récemment ses divisions appareils, services et livres. Le successeur de Jeff Bezos encourage les employés à se familiariser avec l’IA pour rester compétitifs. « Ceux qui adoptent ce changement, maîtrisent l’IA, nous aident à améliorer nos capacités en interne et à satisfaire les clients seront bien placés pour avoir un fort impact et réinventer l’entreprise », assure-t-il.

Une tendance observée chez d’autres entreprises

Amazon n’est pas seul à envisager l’IA comme un levier de réduction des coûts humains. En avril, Tobi Lütke, patron de Shopify, a demandé à ses équipes de justifier pourquoi elles ne pouvaient pas atteindre leurs objectifs avec l’IA avant de réclamer plus de ressources. De son côté, Luis von Ahn, patron de Duolingo, a adopté une approche « IA d’abord », prévoyant de remplacer des contractuels par des solutions automatisées.

Ainsi, l’annonce d’Andy Jassy marque un tournant stratégique pour Amazon, où l’IA redessine l’organisation du travail. Si cette transformation promet des gains d’efficacité, elle soulève aussi des questions sur l’avenir des emplois dans l’entreprise. Les employés sont désormais invités à s’adapter rapidement pour accompagner cette révolution technologique.