Amazon Prime Video va diffuser les matchs de NBA sans surcoût en France

L’accord pour la diffusion des matchs de NBA sur Amazon Prime Video en France et ailleurs se précise. Amazon a confirmé que les matchs seront disponibles sans surcoût pour ceux qui ont déjà un abonnement à son service de streaming vidéo.

Cet été, la NBA a annoncé un accord massif de 76 milliards de dollars pour les droits TV des matchs pour la période 2025-2036. Ce sont Amazon et Disney qui vont payer cette somme. Disney a uniquement acheté les droits pour les États-Unis avec une diffusion sur ses chaînes ABC et ESPN. Pour Amazon, il est question d’une diffusion à l’international sur Prime Video, dont en France.

Les abonnés français d’Amazon pourront ainsi regarder 66 matchs lors d’une saison régulière de la compétition de basket, la NBA Cup, tout le play-in (ce qui correspond aux barrages pour accéder aux play-offs) et un tiers du premier et du deuxième tour des play-offs. Il faut ajouter à cela 20 matchs supplémentaires de saison régulière par saison, une finale des conférences et les finales NBA pendant 6 années. Ironiquement, ce dernier point ne concernera pas les États-Unis (du moins pas sur Amazon Prime Video).

C’était beIN Sports qui était jusqu’à présent le diffuseur de la NBA en France. La chaîne a proposé plus de 400 matchs lors de la saison qui s’est terminée. L’année prochaine, beIN Sports pourra toujours diffuser des matchs, mais la chaîne ne sera plus seule, étant donné qu’Amazon sera de la partie.