[#CyberMonday] De nombreuses promotions sur les produits électroniques : smartphones, TV, ordinateurs, SSD, accessoires,…

Le Cyber Monday a lieu le lundi qui suit le Black Friday. Après un week-end marqué par des records d’audience et de ventes, cette journée s’annonce tout aussi intense : les meilleures promotions se concentrent généralement sur l’électronique, l’informatique et les produits high-tech, avec des offres exclusivement disponibles en ligne.

Comme pour le Black Friday, les e-commerçants rivalisent de remises et de bons plans. Nous mettons cette page à jour en continu afin de vous proposer les offres les plus intéressantes du moment. N’hésitez pas à revenir régulièrement pour ne rien manquer.

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

➡️ Accessoires /objets connectés :

➡️ Smartphones :



Smartphone 6,7″ Samsung Galaxy S25 Edge – 5G, Nano SIM, 256 Go (+50€ cagnottés pour les adhérents) à 599€ sur @Fnac avec le code BLACKFD10

avec le code

➡️ Tablettes :

HOT! Tablette 11″ Apple iPad avec Puce A16 – Bleu à 359€ au lieu de 409€ sur @Amazon

Tablette 11″ Apple iPad avec Puce A16 – Bleu à 359€ au lieu de 409€ Tablette 11″ iPad Pro – Apple M5 (2025), 256 Go, 12 Go RAM, Wi-Fi Noir à 849,99€ au lieu de 1119€ sur @Rakuten avec le code BLACK40

avec le code Tablette Apple iPad A16 (2025) Wi-Fi 128 Go 11″ Argent – à 309€ sur @Rakuten avec le code BLACK15

—🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

Console Sony PS5 Slim Edition numérique à 349€ au lieu de 499€ sur @Fnac

Pack console PS5 Pro + FC26 (code dans la boite) + Lecteur de disques à 749€ sur @Cdiscount

Console Xbox Série S (Via 200€ Crédités sur la Carte de Fidélité) – Aubagne (13) à 149,99€ au lieu de 349,99€ sur @Auchan

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques gaming :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

Disque dur externe Toshiba Canvio – 2To à 69,99€ au lieu de 76,18€ sur @Cdiscount

➡️ SSD :

SSD Externe Portable Crucial X9 – 1 To (CT1000X9SSD902) à 79,99€ au lieu de 92,99€ sur @Amazon

SSD 1To PCIe Gen4 NVMe M.2 avec Dissipateur à 88,89€ sur @Amazon

SSD MSI 1To M.2 NVMe Gen4 – SPATIUM M450 V1 à 59,99€ sur @Grosbill

➡️ Clés USB :

Clé USB PNY Pro Elite V3 – 512 Go, USB 3.2 Gen 2, jusqu’à 1000 Mo/s en Lecture & 800 Mo/s en écriture à 52,99€ au lieu de 67,31€ sur @Amazon

Clé USB 3.1 SanDisk Ultra Luxe – 256 Go à 19,89€ sur @Amazon.de – livrable en France

➡️ Cartes mémoires





— 🔥 TV / Son —

—🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

➡️ PC portables / PC fixes :

Aujourd’hui PC Portable 14″ HP OmniBook X Flip Next Gen AI 14-FM0007NF – Ecran tactile OLED, Copilot+, Intel Core Ultra 7, 258V, 32 Go RAM, 1 To SSD à 850,05€ sur @Darty avec le code PC10

PC Portable 14″ HP OmniBook X Flip Next Gen AI 14-FM0007NF – Ecran tactile OLED, Copilot+, Intel Core Ultra 7, 258V, 32 Go RAM, 1 To SSD à 850,05€ avec le code Aujourd’hui PC Portable 15.6″ Samsung Galaxy Book4 NP750XGJ-KG3FR – FHD IPS, i5-1335U, RAM 16 Go, SSD 256 Go, Iris Xe, 54 Wh, W11 à 449,99€ au lieu de 650€ sur @Boulanger avec le code INTEL50

PC Portable 15.6″ Samsung Galaxy Book4 NP750XGJ-KG3FR – FHD IPS, i5-1335U, RAM 16 Go, SSD 256 Go, Iris Xe, 54 Wh, W11 à 449,99€ au lieu de 650€ avec le code PC Portable 16″ Acer gaming Nitro V 16 AI ANV16-42-R3JW – AMD Ryzen 7 260, RTX 5060 (95W), 16 Go RAM, 512 Go SSD, à 837,39€ au lieu de 1329,99€ sur @Darty avec le code PC10

avec le code PC Fixe Apple Mac mini M4 (2024) – 16 Go RAM, 256 Go SSD (Boulanger) à 599€ au lieu de 699€ sur @Rakuten avec le code BLACK30

avec le code PC Portable 13″ Apple MacBook Air – Puce M4, RAM 16 Go, SSD 256 Go, Plusieurs coloris à 874€ sur @Cdiscount avec le code 25DES249

avec le code HOT! Apple 2024 Portable MacBook Air 15 Pouces avec Puce M3 : écran Liquid Retina 15,3 Pouces, 16 Go de mémoire unifiée, 512 Go de Stockage SSD, Clavier rétroéclairé, Touch ID. Lumière stellaire à 1122€ au lieu de 1764,13€ sur @Amazon

➡️ Composants :

➡️ Écrans :

—🔥 Films / Séries —

—🔥 Photos / Vidéos —



Appareil photo hybride Canon R6 MK2 + Batterie + Bague EF-RF à 1799€ au lieu de 2599€ sur @Fnac

Objectif Canon EF 75-300 f/4.0-5.6 III à 155€ au lieu de 257,99€ chez Amazon

Appareil photo hybride Nikon Z8 nu noir + Objectif Nikon AF-S DX 35mm f/1.8 G + Bague d’adaptation Nikon FTZ II Monture F vers Z Offerte à 3899€ au lieu de 4299€ sur @Fnac

—🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

Si vous voulez plus de bons plans, n’oubliez pas notre page BON PLAN HIGH-TECH LIVE mise à jour en continue (24h/24, 7/7)