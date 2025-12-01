[#CyberMonday] De nombreuses promotions sur les produits électroniques : smartphones, TV, ordinateurs, SSD, accessoires,…

TENDANCES
1 Déc. 2025 • 12:01
0

Le Cyber Monday a lieu le lundi qui suit le Black Friday. Après un week-end marqué par des records d’audience et de ventes, cette journée s’annonce tout aussi intense : les meilleures promotions se concentrent généralement sur l’électronique, l’informatique et les produits high-tech, avec des offres exclusivement disponibles en ligne.

Comme pour le Black Friday, les e-commerçants rivalisent de remises et de bons plans. Nous mettons cette page à jour en continu afin de vous proposer les offres les plus intéressantes du moment. N’hésitez pas à revenir régulièrement pour ne rien manquer.

CyberMonday

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

➡️ Accessoires /objets connectés :

➡️ Smartphones :

  • Smartphone 6,7″ Samsung Galaxy S25 Edge – 5G, Nano SIM, 256 Go (+50€ cagnottés pour les adhérents) à 599€ sur @Fnac avec le code BLACKFD10

➡️ Tablettes :

  • HOT! Tablette 11″ Apple iPad avec Puce A16 – Bleu  à 359€ au lieu de 409€ sur @Amazon
  • Tablette 11″ iPad Pro – Apple M5 (2025), 256 Go, 12 Go RAM, Wi-Fi Noir à 849,99€ au lieu de 1119€ sur @Rakuten avec le code BLACK40
  • Tablette Apple iPad A16 (2025) Wi-Fi 128 Go 11″ Argent – à 309€ sur @Rakuten avec le code BLACK15

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques gaming :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

➡️ Clés USB :

  • Clé USB PNY Pro Elite V3 – 512 Go, USB 3.2 Gen 2, jusqu’à 1000 Mo/s en Lecture & 800 Mo/s en écriture à 52,99€ au lieu de 67,31€ sur @Amazon
  • Clé USB 3.1 SanDisk Ultra Luxe – 256 Go à 19,89€ sur @Amazon.de – livrable en France

➡️ Cartes mémoires

— 🔥 TV / Son —

 

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

➡️ PC portables / PC fixes :

  • Aujourd’hui PC Portable 14″ HP OmniBook X Flip Next Gen AI 14-FM0007NF – Ecran tactile OLED, Copilot+, Intel Core Ultra 7, 258V, 32 Go RAM, 1 To SSD à 850,05€ sur @Darty avec le code PC10
  • Aujourd’hui PC Portable 15.6″ Samsung Galaxy Book4 NP750XGJ-KG3FR – FHD IPS, i5-1335U, RAM 16 Go, SSD 256 Go, Iris Xe, 54 Wh, W11 à 449,99€ au lieu de 650€ sur @Boulanger avec le code INTEL50
  • PC Portable 16″ Acer gaming Nitro V 16 AI ANV16-42-R3JW – AMD Ryzen 7 260, RTX 5060 (95W), 16 Go RAM, 512 Go SSD, à 837,39€ au lieu de 1329,99€ sur @Darty avec le code PC10
  • PC Fixe Apple Mac mini M4 (2024) – 16 Go RAM, 256 Go SSD (Boulanger) à 599€ au lieu de 699€ sur @Rakuten avec le code BLACK30
  • PC Portable 13″ Apple MacBook Air – Puce M4, RAM 16 Go, SSD 256 Go, Plusieurs coloris à 874€ sur @Cdiscount avec le code 25DES249
  • HOT! Mis à jour Apple 2024 Portable MacBook Air 15 Pouces avec Puce M3 : écran Liquid Retina 15,3 Pouces, 16 Go de mémoire unifiée, 512 Go de Stockage SSD, Clavier rétroéclairé, Touch ID. Lumière stellaire à 1122€ au lieu de 1764,13€ sur @Amazon

➡️ Composants :

➡️ Écrans :

  • Aujourd’hui Écran PC 34″ Samsung G Series 165Hz 3440 x 1440 Pixels à 265,99€ au lieu de 499€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Ecran PC 24″ LG 24U631A-B – QHD (2560×1440), IPS, 100 Hz, HDR10, 5 ms, USB-C (Affichage & 15W) – Vendeur Darty à 97,99€ au lieu de 124,99€ sur @Cdiscount avec le code 10DES79
  • Ecran 23.8″ HP V24ie G5 – FHD, IPS, 75Hz, AMD FreeSync à 79,99€ au lieu de 112,47€ sur @Amazon
  • Ecran PC 32 » Samsung Odyssey G5 à 164,99€ au lieu de 249,99€ sur @Carrefour
  • Ecran Incurvé 49″ Aorus CO49DQ – OLED, DQHD 5120×1440, 32/9, 144 Hz, HDR 400, FreeSync Premium Pro, DisplayPort/HDMI/USB-C à 819€ sur @Grosbill
  • Ecran PC incurvé 27″ Samsung Odyssey G5 G55C – QHD (2560×1440), Dalle VA, 165 Hz, 1 ms, HDR 10 (vendeur Boulanger +8€ en RP) à 154,99€ au lieu de 219€ sur @Rakuten avec le code BLACK15

🔥 Films / Séries —

 

🔥 Photos / Vidéos —

🔥 Électroménager —

 

— 🔥 Divers —

 

Si vous voulez plus de bons plans, n’oubliez pas notre page BON PLAN HIGH-TECH LIVE mise à jour en continue (24h/24, 7/7)

