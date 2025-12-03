TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Les astronomes découvrent des volcans de glace sur la Comète interstellaire 3I/Atlas
Science

Les astronomes découvrent des volcans de glace sur la Comète interstellaire 3I/Atlas

3 Déc. 2025 • 10:50
0

Arrivée dans notre Système solaire au cœur de l’été 2025, la comète interstellaire 3I/Atlas continue de déjouer les attentes. Dernière surprise en date : des scientifiques espagnols ont détecté plusieurs cryovolcans (volcans de glace) en activité à sa surface, un phénomène rarement observé sur ce type d’objet venu d’au-delà des étoiles.

Un visiteur extrasolaire riche en mystères

3I/Atlas est seulement le troisième objet interstellaire à avoir traversé notre système solaire. Ce dernier offre aux astronomes une fenêtre unique sur les matériaux présents dans d’autres systèmes planétaires. Son âge, estimé à plusieurs milliards d’années de plus que celui du Système solaire, en fait un témoin privilégié des environnements cosmiques anciens.

Lors de son passage au plus près du Soleil fin octobre 2025, la comète a connu une montée brutale de température. Cette approche a permis aux chercheurs du Montsec Observatory (en Espagne), d’obtenir des images détaillées qui ont révélé un comportement inattendu.

Des cryovolcans en éruption sur un objet venu d’ailleurs

« Nous avons tous été surpris », confie Josep Trigo-Rodríguez, astrophysicien et auteur principal de l’étude. Les observations montrent des jets de glace et de particules s’échappant de fissures internes — un véritable cryovolcanisme, comparable à celui observé sur certains objets transneptuniens comme Triton ou Pluton.

Selon les chercheurs, la chaleur solaire aurait déclenché la sublimation de CO₂ solide présent sous la surface, créant une pression suffisante pour expulser de la vapeur d’eau, des poussières et des matériaux oxydés. Ce scénario implique la présence de composés internes similaires à ceux de certaines chondrites carbonées collectées sur Terre, renforçant une troublante analogie avec les corps glacés natifs du Système solaire.

Une composition étonnamment familière

En comparant les spectres de 3I/Atlas à ceux de météorites primitives, les chercheurs ont conclu que sa composition chimique évoque fortement celle d’objets transneptuniens étudiés par la NASA. Une similarité qui intrigue : comment un corps formé autour d’une autre étoile peut-il tant ressembler aux matériaux à l’origine de notre propre environnement planétaire ?

Voilà qui ouvre une foule de pistes, notamment celle d’une chimie universelle partagée entre systèmes stellaires. À mesure que 3I/Atlas entame son long voyage vers l’extérieur du Système solaire, chaque observation rappelle à quel point ces visiteurs rares peuvent bouleverser notre compréhension de la formation des mondes et, peut-être un jour, des conditions propices à l’émergence de la vie.

SOURCEFutura-Sciences

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

comete Science

La comète interstellaire 3I/Atlas vient d’entrer dans notre système solaire

Europa Clipper Science

La sonde Europa Clipper pourrait bientôt traverser la queue d’une comète interstellaire

3I_Atlas 1 Science

[Mise à jour] 3I/Atlas : la Nasa dévoile la vraie nature de l’objet interstellaire

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Intelligence Artificielle Cerveau Puce

Amazon Web Services (AWS) dévoile Amazon Nova 2 et Nova Forge, de l’IA personnalisable pour les entreprises

3 Déc. 2025 • 12:15
0 Internet

Lors de sa conférence annuelle re:Invent 2025, AWS a levé le voile sur une nouvelle génération de ses modèles...

Mistral AI Logo

Le français Mistral AI lance Mistral 3, de nouveaux modèles IA open source performants

3 Déc. 2025 • 9:26
1 Internet

Mistral AI, l’entreprise française d’intelligence artificielle, annonce aujourd’hui le lancement de Mistral 3, sa nouvelle...

Android 16 QPR2

Android 16 : la deuxième grosse mise à jour est disponible avec des nouveautés

3 Déc. 2025 • 8:53
0 Mobiles / Tablettes

Google propose au téléchargement Android 16 QPR2, ce qui correspond à la deuxième grosse mise à jour pour le...

Sam Altman

OpenAI (ChatGPT) déclare une « alerte rouge » après les succès de Gemini pour l’IA

2 Déc. 2025 • 22:40
1 Internet

Face à une concurrence qui s’intensifie dangereusement, Sam Altman, le patron d’OpenAI, a décrété une «...

Banana Fish

Amazon Prime Video retire un doublage généré par IA après les critiques

2 Déc. 2025 • 22:23
0 Geekeries

Amazon Prime Video a décidé de supprimer un doublage généré par intelligence artificielle pour l’anime Banana...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Face à la pression, le gouvernement indien recule sur son app intégrée à l’iPhone (oui mais …)

Face à la pression, le gouvernement indien recule sur son app intégrée à l’iPhone (oui mais …)

3 Dec. 2025 • 11:15

image de l'article Apple TV : le film To the Moon arrive enfin dans l’Apple TV français, et les Fraggles préparent Noël

Apple TV : le film To the Moon arrive enfin dans l’Apple TV français, et les Fraggles préparent Noël

3 Dec. 2025 • 9:45

image de l'article L’Allemagne étudie les changements d’Apple pour l’App Tracking Transparency

L’Allemagne étudie les changements d’Apple pour l’App Tracking Transparency

3 Dec. 2025 • 8:23

image de l'article ChatGPT prépare son intégration avec l’application Santé d’Apple

ChatGPT prépare son intégration avec l’application Santé d’Apple

2 Dec. 2025 • 22:07

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site