Les astronomes découvrent des volcans de glace sur la Comète interstellaire 3I/Atlas

Arrivée dans notre Système solaire au cœur de l’été 2025, la comète interstellaire 3I/Atlas continue de déjouer les attentes. Dernière surprise en date : des scientifiques espagnols ont détecté plusieurs cryovolcans (volcans de glace) en activité à sa surface, un phénomène rarement observé sur ce type d’objet venu d’au-delà des étoiles.
3I/Atlas est seulement le troisième objet interstellaire à avoir traversé notre système solaire. Ce dernier offre aux astronomes une fenêtre unique sur les matériaux présents dans d’autres systèmes planétaires. Son âge, estimé à plusieurs milliards d’années de plus que celui du Système solaire, en fait un témoin privilégié des environnements cosmiques anciens.
#COMET #3IATLAS MONITORED TONIGHT from #MontsenyObservatory. The antitail keeps being the most relevant feature, but nuclear activity exhibits many active, bended jets
Just a transitional #comet, our research paper
➡️https://t.co/MAVDRxLWma
Outreach text⤵️https://t.co/K0xqGPyz5v pic.twitter.com/EDamqZvSNO
— Dr. Josep M Trigo ⭐🌛#PlanetaryDefense #DART HERA (@Josep_Trigo) December 1, 2025
Lors de son passage au plus près du Soleil fin octobre 2025, la comète a connu une montée brutale de température. Cette approche a permis aux chercheurs du Montsec Observatory (en Espagne), d’obtenir des images détaillées qui ont révélé un comportement inattendu.
« Nous avons tous été surpris », confie Josep Trigo-Rodríguez, astrophysicien et auteur principal de l’étude. Les observations montrent des jets de glace et de particules s’échappant de fissures internes — un véritable cryovolcanisme, comparable à celui observé sur certains objets transneptuniens comme Triton ou Pluton.
Selon les chercheurs, la chaleur solaire aurait déclenché la sublimation de CO₂ solide présent sous la surface, créant une pression suffisante pour expulser de la vapeur d’eau, des poussières et des matériaux oxydés. Ce scénario implique la présence de composés internes similaires à ceux de certaines chondrites carbonées collectées sur Terre, renforçant une troublante analogie avec les corps glacés natifs du Système solaire.
En comparant les spectres de 3I/Atlas à ceux de météorites primitives, les chercheurs ont conclu que sa composition chimique évoque fortement celle d’objets transneptuniens étudiés par la NASA. Une similarité qui intrigue : comment un corps formé autour d’une autre étoile peut-il tant ressembler aux matériaux à l’origine de notre propre environnement planétaire ?
Voilà qui ouvre une foule de pistes, notamment celle d’une chimie universelle partagée entre systèmes stellaires. À mesure que 3I/Atlas entame son long voyage vers l’extérieur du Système solaire, chaque observation rappelle à quel point ces visiteurs rares peuvent bouleverser notre compréhension de la formation des mondes et, peut-être un jour, des conditions propices à l’émergence de la vie.
SOURCEFutura-Sciences
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Lors de sa conférence annuelle re:Invent 2025, AWS a levé le voile sur une nouvelle génération de ses modèles...
Mistral AI, l’entreprise française d’intelligence artificielle, annonce aujourd’hui le lancement de Mistral 3, sa nouvelle...
Google propose au téléchargement Android 16 QPR2, ce qui correspond à la deuxième grosse mise à jour pour le...
Face à une concurrence qui s’intensifie dangereusement, Sam Altman, le patron d’OpenAI, a décrété une «...
Amazon Prime Video a décidé de supprimer un doublage généré par intelligence artificielle pour l’anime Banana...
3 Dec. 2025 • 11:15
3 Dec. 2025 • 9:45
3 Dec. 2025 • 8:23
2 Dec. 2025 • 22:07