3I/Atlas : la Nasa dévoile la vraie nature de l'objet interstellaire
Science

[Mise à jour] 3I/Atlas : la Nasa dévoile la vraie nature de l'objet interstellaire

20 Nov. 2025 • 9:45
2

Mise à jour du 20/11 : petite erreur de timing, les nouvelles images de 3I/Atlas ont en fait été dévoilées dans la soirée d’hier.

La comète interstellaire 3I/ATLAS poursuit sa traversée exceptionnelle du Système solaire, et la NASA vient de publier une série d’images inédites capturées par plusieurs de ses missions phares. Lors d’un briefing au centre Goddard, les chercheurs ont présenté des clichés d’une précision rare, obtenus grâce à des sondes aussi diverses que Lucy, Mars Reconnaissance Orbiter, Perseverance ou encore MAVEN. « La NASA a suivi 3I/ATLAS quasiment tout au long de son voyage pour la première fois de notre histoire », a expliqué Nicky Fox, directrice de la division Science.

3I Atlas 5

Le vaisseau spatial STEREO-A (Solar Terrestrial Relations Observatory) de la NASA a capturé cette image de 3I/ATLAS filant à travers le système solaire à 130 000 miles par heure (209 000 kilomètres par heure) © NASA/Lowell Observatory/Qicheng Zhang

3I Atlas 4

Cette image est réalisée à partir d’une collection d’observations effectuées par la mission PUNCH de la NASA entre le 20 septembre et le 3 octobre 2025. 3I/ATLAS apparaît comme le point lumineux au centre, avec sa queue s’étendant vers la droite © NASA/Southwest Research Institute

Un objet interstellaire précieux pour la recherche

Découverte le 1er juillet par l’observatoire ATLAS, la comète n’est que le troisième visiteur interstellaire jamais observé. Sa nature en fait une occasion unique d’étudier la composition de systèmes stellaires lointains. Les premières analyses indiquent que 3I/ATLAS serait plus ancienne, plus massive et plus rapide que les deux objets analogues connus à ce jour, filant à plus de 209 000 km/h.

3I Atlas 2

La caméra High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) à bord de l’orbiteur Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA a capturé cette image de la comète interstellaire 3I/ATLAS le 2 octobre 2025 © NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

Des observations multispectrales riches d’enseignements

Grâce au télescope spatial James-Webb, les astronomes ont détecté une concentration inhabituelle de dioxyde de carbone, suggérant une formation dans un environnement radicalement différent du nôtre. Sur Mars, MAVEN a capté les émissions ultraviolettes de la comète, révélant la présence d’éléments volatils. MRO, de son côté, a immortalisé sa coma diffuse, tandis que SOHO a réussi à la distinguer malgré plus de 350 millions de kilomètres de distance.

3I Atlas 3

Une image faible de la comète 3I/ATLAS telle qu’observée par la mission SOHO de l’ESA/NASA entre le 15 et le 26 octobre 2025 © Lowell Observatory/Qicheng Zhang

3I Atlas 1

Le vaisseau spatial MAVEN de la NASA a capturé cette image de 3I/ATLAS quelques jours avant son approche la plus proche de Mars, utilisant son spectrographe imageur ultraviolet pour révéler la composition chimique de la comète © NASA/Goddard/LASP/CU Boulder

Revenue dans le ciel terrestre après son passage derrière le Soleil, la comète sera observable jusqu’au printemps 2026. Elle s’approchera de la Terre le 19 décembre, avant de frôler Jupiter en mars, une opportunité que la NASA pourrait exploiter en ajustant l’orbite de la sonde Juno. Une ultime rencontre avant que 3I/ATLAS ne quitte définitivement le Système solaire, laissant derrière elle une moisson de données qui nourriront la recherche encore longtemps.

