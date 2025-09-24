Artemis II : la NASA avance le calendrier pour la mission habitée autour de la Lune

La NASA a confirmé que la mission Artemis II, première étape habitée du programme lunaire, décollera dès le 5 février 2026. Initialement fixée à avril, la mission est donc avancée de quelques mois, une décision voulue par Sean Duffy, récemment nommé administrateur de la NASA par Donald Trump. Dès sa prise de fonction, Duffy avait déclaré vouloir accélérer la préparation de certaines missions de la NASA, sans doute pour gagner la course de la Lune face à la montée en puissance de la Chine (qui a fixé l’alunissage d’astronautes chinois à 2027).

Un équipage international pour dix jours de vol

Quatre astronautes prendront place à bord du vaisseau Orion, soit Christina Koch, Reid Wiseman, Victor Glover et le Canadien Jeremy Hansen. Leur mission, d’une durée totale de dix jours, consistera à rejoindre la Lune, se placer en orbite et réaliser une série de tests et d’expériences avant de revenir sur Terre. Cette répétition générale est essentielle avant Artemis III, qui devrait marquer le retour effectif des astronautes Américains sur le sol lunaire.

Voici les 9 étapes clefs de la mission Artemis II :

1- Lancement depuis le Kennedy Space Center avec le SLS.

2- Séparation des boosters et coiffe, puis extinction du premier étage (Core Stage).

3- Insertion en orbite terrestre haute (apogée ≈ 23,5 heures), pour vérifier les systèmes vitaux et la cabine.

4- Manœuvres orbitales avec le module ICPS et séparation après injection translunaire.

5- Transit vers la Lune (≈ 4 jours), avec corrections de trajectoire si nécessaire.

6- Survol lunaire à 6 479 miles (10 427 km).

7- Retour vers la Terre (≈ 4 jours), avec manœuvres de correction.

8- Séparation du module de service et entrée atmosphérique.

9- Amerrissage et récupération des astronautes.

Encore des défis techniques à surmonter

Le Space Launch System (SLS), le lanceur le plus puissant jamais conçu par la NASA, a été validé pour le vol. Orion sera intégré à son sommet d’ici la fin de l’année, avant un test de remplissage des réservoirs à Cap Canaveral début 2026. Une attention toute particulière sera portée sur le bouclier thermique du vaisseau, principalement à cause des anomalies observées lors d’Artemis I en 2022. La mission Artemis II permettra donc de confirmer la fiabilité du dispositif avant les futures expéditions Artemis III et IV. La course à la Lune est bel et bien lancée : qui des États-Unis ou de la Chine posera en premier ses astronautes sur le sol lunaire ? Les paris sont ouverts…