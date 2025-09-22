TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science La NASA relance son rover lunaire VIPER avec Blue Origin
Science

La NASA relance son rover lunaire VIPER avec Blue Origin

22 Sep. 2025 • 10:30
0

Le rover VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), initialement abandonné en raison de retards et de coûts croissants, retrouve une seconde vie. L’agence spatiale américaine a en effet confirmé que l’explorateur pourrait finalement décoller en 2027 dans le cadre du programme Commercial Lunar Payload Services (CLPS), grâce à une collaboration avec Blue Origin. L’entreprise spatiale de Jeff Bezos (ex fondateur et CEO d’Amazon) prévoit désormais d’acheminer VIPER à bord de son atterrisseur Blue Moon Mark 1, actuellement en phase de production.

Viper NASA

Un enjeu stratégique pour l’exploration lunaire

Si la mission est validée, VIPER sera déployé près du pôle Sud de la Lune, une zone où les scientifiques soupçonnent la présence de volumineux dépôts de glace d’eau. Ces ressources pourraient jouer un rôle essentiel dans la préparation de futures bases lunaires et, à terme, dans les voyages habités plus lointains. Comme l’explique Joel Kearns, de la NASA : « Cette mission pourrait nous indiquer où la glace est la plus accessible pour en faire une ressource pour les humains. En étudiant ces sources, nous comprenons aussi mieux l’évolution de notre système solaire. »

Une première étape décisive pour Blue Origin

Avant d’emporter VIPER, Blue Origin doit encore prouver la fiabilité de son atterrisseur lors d’un premier vol d’essai prévu plus tard cette année. Le succès ou l’échec de cette tentative conditionnera directement le feu vert de la NASA. Malgré les lourdes coupes budgétaires imposées par l’administration Trump, la recherche scientifique lunaire n’a donc pas encore dit son dernier mot…

SOURCEEngadget

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Resilience Science

Resilience : la sonde lunaire japonaise a perdu le contact avec la Terre

BlueGhost Lune Science

La sonde Blue Ghost s’est posée sur la Lune

Artémis Nasa Science

La NASA reporte les missions lunaires Artemis 2 et Artemis 3

NASA SLS Launchpad 1 Science

Artemis : la NASA pourrait abandonner le SLS au profit du Starship

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Byd record de vitesse

YangWang U9 Extreme : l’hypercar électrique de BYD atteint la vitesse record de 496 km/h

22 Sep. 2025 • 11:45
0 Matériel

Le constructeur chinois BYD vient de marquer l’histoire de l’automobile avec son YangWang U9 Extreme, un hypercar 100 % électrique...

Cookies

L’Europe veut mettre fin aux bannières de cookies sur les sites

22 Sep. 2025 • 9:30
0 Internet

La Commission européenne veut réparer sa loi des cookies qui a encombré le Web de bannières, en misant sur un consentement...

clavier Flow 2 touches

[Test] Flow 2, La nouvelle star en puissance des claviers mécaniques low profile

20 Sep. 2025 • 11:41
2 Tests

Lofree, société chinoise spécialisée dans les claviers mécaniques low profile, fort de son expertise en la...

Xbox Series X et Xbox Series S et Manettes

Xbox Series X/S : Microsoft augmente encore les prix aux États-Unis

19 Sep. 2025 • 22:24
6 Jeux vidéo

Microsoft annonce augmenter le prix des Xbox Series X et Series S aux États-Unis, ce sera une réalité à compter du 3 octobre...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 19 septembre

19 Sep. 2025 • 20:30
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple TV+ : Apple cajole les fans avec des easter-eggs sur les séries Severance et The Studio

Apple TV+ : Apple cajole les fans avec des easter-eggs sur les séries Severance et The Studio

22 Sep. 2025 • 10:15

image de l'article iOS 26 a des problèmes de carte SIM et de réseau sur iPhone

iOS 26 a des problèmes de carte SIM et de réseau sur iPhone

22 Sep. 2025 • 8:56

image de l'article Apple met à jour Final Cut Pro pour Mac et iPad avec des nouveautés

Apple met à jour Final Cut Pro pour Mac et iPad avec des nouveautés

21 Sep. 2025 • 22:27

image de l'article Les iPhone 17 et 17 Pro embarquent bien le modem 5G Snapdragon X80 de Qualcomm

Les iPhone 17 et 17 Pro embarquent bien le modem 5G Snapdragon X80 de Qualcomm

21 Sep. 2025 • 20:59

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site