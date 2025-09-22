La NASA relance son rover lunaire VIPER avec Blue Origin

Le rover VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), initialement abandonné en raison de retards et de coûts croissants, retrouve une seconde vie. L’agence spatiale américaine a en effet confirmé que l’explorateur pourrait finalement décoller en 2027 dans le cadre du programme Commercial Lunar Payload Services (CLPS), grâce à une collaboration avec Blue Origin. L’entreprise spatiale de Jeff Bezos (ex fondateur et CEO d’Amazon) prévoit désormais d’acheminer VIPER à bord de son atterrisseur Blue Moon Mark 1, actuellement en phase de production.
Si la mission est validée, VIPER sera déployé près du pôle Sud de la Lune, une zone où les scientifiques soupçonnent la présence de volumineux dépôts de glace d’eau. Ces ressources pourraient jouer un rôle essentiel dans la préparation de futures bases lunaires et, à terme, dans les voyages habités plus lointains. Comme l’explique Joel Kearns, de la NASA : « Cette mission pourrait nous indiquer où la glace est la plus accessible pour en faire une ressource pour les humains. En étudiant ces sources, nous comprenons aussi mieux l’évolution de notre système solaire. »
Avant d’emporter VIPER, Blue Origin doit encore prouver la fiabilité de son atterrisseur lors d’un premier vol d’essai prévu plus tard cette année. Le succès ou l’échec de cette tentative conditionnera directement le feu vert de la NASA. Malgré les lourdes coupes budgétaires imposées par l’administration Trump, la recherche scientifique lunaire n’a donc pas encore dit son dernier mot…
SOURCEEngadget
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Le constructeur chinois BYD vient de marquer l’histoire de l’automobile avec son YangWang U9 Extreme, un hypercar 100 % électrique...
La Commission européenne veut réparer sa loi des cookies qui a encombré le Web de bannières, en misant sur un consentement...
Lofree, société chinoise spécialisée dans les claviers mécaniques low profile, fort de son expertise en la...
Microsoft annonce augmenter le prix des Xbox Series X et Series S aux États-Unis, ce sera une réalité à compter du 3 octobre...
Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...
22 Sep. 2025 • 10:15
22 Sep. 2025 • 8:56
21 Sep. 2025 • 22:27
21 Sep. 2025 • 20:59