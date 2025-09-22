La NASA relance son rover lunaire VIPER avec Blue Origin

Le rover VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), initialement abandonné en raison de retards et de coûts croissants, retrouve une seconde vie. L’agence spatiale américaine a en effet confirmé que l’explorateur pourrait finalement décoller en 2027 dans le cadre du programme Commercial Lunar Payload Services (CLPS), grâce à une collaboration avec Blue Origin. L’entreprise spatiale de Jeff Bezos (ex fondateur et CEO d’Amazon) prévoit désormais d’acheminer VIPER à bord de son atterrisseur Blue Moon Mark 1, actuellement en phase de production.

Un enjeu stratégique pour l’exploration lunaire

Si la mission est validée, VIPER sera déployé près du pôle Sud de la Lune, une zone où les scientifiques soupçonnent la présence de volumineux dépôts de glace d’eau. Ces ressources pourraient jouer un rôle essentiel dans la préparation de futures bases lunaires et, à terme, dans les voyages habités plus lointains. Comme l’explique Joel Kearns, de la NASA : « Cette mission pourrait nous indiquer où la glace est la plus accessible pour en faire une ressource pour les humains. En étudiant ces sources, nous comprenons aussi mieux l’évolution de notre système solaire. »

Une première étape décisive pour Blue Origin

Avant d’emporter VIPER, Blue Origin doit encore prouver la fiabilité de son atterrisseur lors d’un premier vol d’essai prévu plus tard cette année. Le succès ou l’échec de cette tentative conditionnera directement le feu vert de la NASA. Malgré les lourdes coupes budgétaires imposées par l’administration Trump, la recherche scientifique lunaire n’a donc pas encore dit son dernier mot…