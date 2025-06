Resilience : la sonde lunaire japonaise a perdu le contact avec la Terre

C’est une nouvelle déception : deux ans après l’alunissage raté de leur première sonde, la société japonaise iSpace s’est résolue à reconnaitre l’échec de la sonde Resilience qui devait initialement se poser sur la Lune ce jeudi 5 juin à 21h17 heure française. « Nous avons confirmé que la position de l’atterrisseur s’était déplacée pour devenir presque verticale » a déclaré Takeshi Hakamada, le CEO d’ispace « Puis la télémétrie a été perdue et après l’heure prévue de l’atterrissage, nous n’avons pas été en mesure de recevoir des données confirmant son atterrissage ». Cette absence de communication n’est évidemment pas un bon signe : « Il est hautement probable que notre sonde ait effectué un atterrissage brutal sur la surface de la Lune » a poursuivi le patron d’ispace.

Durant plusieurs heures, les ingénieurs de la startup spatiale ont tout essayé pour redémarrer l’atterrisseur… en vain. ispace a donc pris la décision « de mettre fin à la mission ». L’ambiance était pourtant à l’optimisme avant la dernière étape de cette mission, ispace considérant alors avoir beaucoup appris de son échec de 2023. Sur la période « récente », les seules sondes « privées » à s’être posées sur la Lune sont de nationalité américaine, des sondes développées par Intuitive Machines et Firefly Aerospace. Au delà du secteur privé, la JAXA (agence spatiale japonaise) a réussi à poser sa sonde lunaire en 2024. Et la course vers la Lune est loin d’être terminée pour le Japon : la startup Space One est elle aussi sur les rangs pour devenir la première société privée japonaise à poser un engin sur la lune.