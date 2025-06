Suivez en direct l’alunissage de la sonde japonaise Resilience

Ce jeudi 5 juin à 21h17 exactement (heure française), la sonde japonaise Resilience développée par la société privée ispace tentera un nouvel alunissage. Après un lancement réussi en janvier (via une fusée Falcon de SpaceX) et une mise en orbite lunaire le 6 mai dernier, la sonde est désormais prête pour une descente automatique dans la mer Frigoris, tout près du pôle Nord de la Lune. Les opérations au sol devraient durer plusieurs jours, à chaque fois avant la tombée de la nuit, et pourront être suivies en direct sur la chaîne YouTube d’ispace. Le centre de contrôle à Tokyo supervisera les manœuvres, avec le soutien technique du réseau d’antennes de l’Agence spatiale européenne (ESA), très impliquée dans cette mission.

La mission Resilience marque une nouvelle étape pour ispace, qui avait connu un échec en 2023 avec sa mission Hakuto-R M1. Pour cette seconde tentative, la sonde Resilience reprend une architecture similaire, mais embarque cette fois un rover européen nommé Tenacious et développé par la filiale luxembourgeoise d’ispace. On note aussi que le système de propulsion de la sonde est fourni par ArianeGroup, ce qui illustre un peu plus le niveau d’implication de l’Europe dans ce projet. L’alunissage de Resilience pourra être suivi en direct sur le chaîne YouTube d’ispace (voir ci-dessus). Programmez votre alarme !