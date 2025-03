Blue Ghost : Firefly Aerospace publie une superbe vidéo de l’alunissage de sa sonde

La séquence est tellement belle, tellement proche à vrai dire d’un extrait de film de S.F qui serait magnifiquement mise en scène et monté, que l’on peine un peu à croire que tout cela est bien réel. Et pourtant… Firefly Aerospace vient de publier la vidéo de l’alunissage de sa sonde Blue Ghost, et 56 ans après le premier pas de l’homme sur la Lune, l’émotion reste intacte. Ce qui impressionne évidemment le plus, outre la beauté des images, c’est le « touchdown » parfait de la sonde, qui donne l’illusion, évidemment fausse, qu’un tel alunissage se fait presque sans efforts. Il a pourtant fallu des années de préparation pour mener à bien le projet Blue Ghost, ce qui explique d’ailleurs la joie compréhensible des ingénieurs de la startup spatiale à la toute fin de la vidéo. On rappellera aussi que la sonde Blue Gost est la première sonde d’une société commerciale à poser avec succès un engin sur la Lune.



Plus prosaïquement, la sonde Blue Ghost s’est posée le 2 mars dernier sur la face visible de la Lune, dans la Mer des Crises, à quelques encablures de Mons Latreille (150 mètres d’altitude). Et on a pas fini d’en prendre plein les yeux puisque Firefly Aeropsace annonce déjà que le 14 mars prochain, la sonde va « capturer des images haute définition d’une éclipse totale lorsque la Terre bloque le soleil », avant de prendre un cliché, le 16 mars, d’un coucher de soleil lunaire.