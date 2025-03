La sonde Blue Ghost s’est posée sur la Lune

Blue Ghost est la troisième sonde privée américaine envoyée sur la Lune dans le cadre du programme CLPS (Commercial Lunar Payload Service) de la NASA, programme qui vise à déléguer certaines missions « robotisées/automatisées » aux entreprises privées pendant que l’agence spatiale américaine se concentre sur les missions habitées Artemis. Contrairement aux précédentes missions privées – le Peregrine d’Astrobotic et l‘Odysseus d’Intuitive Machines – qui se sont soldées par des échecs partiels, Blue Ghost a réussi un alunissage absolument parfait. Développé par Firefly Aerospace, l’atterrisseur a été lancé le 15 janvier à bord d’une Falcon 9 de SpaceX, (la fusée Alpha de Firefly Aerospace n’étant pas assez puissante).

La sonde Blue Ghost a déjà envoyé sa première image de la Lune depuis son atterrissage. On aperçoit distinctement sur le cliché l’ombre de la sonde

À son bord, Blue Ghost transporte 94 kilos de matériel scientifique de la NASA, dont un télescope à rayons X conçu pour étudier l’interaction entre le vent solaire et la surface lunaire, ainsi que des instruments capable de mesurer les champs magnétiques et la température afin d’analyser la structure interne de la Lune. En plus de ses objectifs scientifiques, la mission teste des technologies cruciales pour les futures missions Artemis, notamment un réflecteur destiné à améliorer la navigation lunaire et des capteurs mesurant l’impact de la poussière lunaire sur les équipements et les scaphandres. A noter que d’autres missions lunaires du même type sont en cours, comme l’IM-2 d’Intuitive Machines qui doit atterrir sur la Lune le 6 mars prochain, ou bien encore la sonde japonaise d’ispace, qui tentera un alunissage en mai (cette dernière est déjà en orbite lunaire)