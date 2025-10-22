TENDANCES
Science

La sonde Europa Clipper pourrait bientôt traverser la queue d'une comète interstellaire

22 Oct. 2025 • 18:44
1

La comète interstellaire 3I/ATLAS traverse à toute vitesse le système solaire interne, et les chercheurs du monde entier se préparent à une observation sans précédent. Deux scientifiques européens ont en effet déterminé que la sonde Europa Clipper de la NASA pourrait, d’ici quelques semaines à peine, passer directement à travers la queue ionique de la comète — offrant ainsi une opportunité unique d’analyser de la matière venue d’un autre système stellaire.

Selon les calculs des scientifiques – encore en cours d’examen par la communauté scientifique – la sonde pourrait croiser ce flux de particules chargées entre le 30 octobre et le 6 novembre. Si cela se confirme, l’événement représenterait une première historique, soit l’étude directe des éléments constitutifs d’une comète interstellaire (et sans que la mission initiale ne soit dédiée à cet objectif !).

Europa Clipper

Une chance unique d’explorer la matière venue d’ailleurs

« Nous ne disposons quasiment d’aucune donnée sur la composition interne des comètes interstellaires ni sur les systèmes stellaires dont elles proviennent », explique Samuel Gran, chercheur postdoctoral à l’Institut météorologique finlandais et co-auteur de l’étude. La rencontre potentielle entre Europa Clipper et 3I/ATLAS pourrait donc livrer des indices essentiels sur la formation des planètes et la chimie des systèmes extrasolaires.

Pour rappel, la mission initiale et principale d’Europa Clipper est l’étude de la lune glacée de Jupiter. Pourtant, grâce à ses instruments sensibles à la poussière, aux gaz et aux champs magnétiques, Clipper pourrait collecter des données inédites sur la composition du plasma de la queue ionique. Si cette opportunité se concrétise (ce qui serait à vrai dire extraordinaire) , Europa Clipper pourrait être à l’origine de nouvelles découvertes scientifiques dans le champ des objets interstellaires. Ce type d’événement fortuit rappelle en outre à quel point l’espace reste imprévisible — et combien chaque mission peut écrire un nouveau chapitre de l’astronomie moderne, parfois même « à l’insu de son plein gré » !

SOURCEGizmodo

Signaler une erreur dans le texte

