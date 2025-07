La comète interstellaire 3I/Atlas vient d’entrer dans notre système solaire

Un nouvel objet interstellaire, une comète portant le doux nom de 3I/Atlas, vient d’entrer dans notre Système solaire, ce qui a évidemment suscitant un immense intérêt parmi la communauté scientifique. Il s’agit seulement du troisième visiteur de ce type jamais détecté après 1I/’Oumuamua et 2I/Borissov. Découverte grâce au système ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), la comète est identifiable par son immense chevelure gazeuse. En approchant du Soleil, la glace de 3I/Atlas se sublimera encore, offrant alors aux scientifiques une chance rare d’analyser sa composition chimique. La vitesse exceptionnelle de la comète (60 km/s) et son diamètre estimé à plus de 10 km en font déjà un objet hors norme. En outre, la trajectoire extrêmement « excentrique » de l’objet suggère que ce dernier voyage à travers la galaxie depuis… des milliards d’années !

A rare interstellar visitor is passing through. ☄️

Comet 3I/ATLAS was spotted on July 1, but it’s not from around here. It came from outside our solar system and is only the 3rd known interstellar comet.

Astronomers are studying it before it disappears. https://t.co/Kr6mwPQY6h pic.twitter.com/HxHsVvoY5G

— NASA JPL (@NASAJPL) July 9, 2025